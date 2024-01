El hampa “la tiene cogida” con la Escuela Leonardo Ruiz Pineda

213535

Robos, destrucción, depósito de basura y ahora incendios es lo que recibe la escuela Leonardo Ruiz Pineda, ubicada en el barrio La Chinita en Haticos por Arriba.

Es que parece que a esta institución educativa, dónde se forman los hombres y mujeres del mañana le hubiesen caído las siete plagas de Egipto.

La cerca perimetral desapareció en un abril y cerrar de ojo, unos 300 metros aproximadamente, fueron derribados, puertas, ventanas, ventiladores, cableado y hasta los inodoros han sido desvalidos por lo amigo de lo ajeno y grupos de piperos que allí pernocta en horas de la noche, que han sido denunciado reiteradas veces pero al parecer a nadie pareciera importarle el destino de la escuela Leonardo Ruiz Pineda.

Los padres llevan a sus hijos

“Yo, tengo sobrinos que estudian en la escuela Leonardo Ruiz Pineda, desde la Zona Educativa del Estado Zulia, han hecho reiteradas visitas, los padres y representantes se están llevando a los muchachos para otros colegios cercanos. Aquí, habían traído cabillas, tubería plástica, rastrillos, cepillos, cables, al parecer para reparar las instituciones de escuela, que está bien destruidas, si se sabe si estos materiales están guardados”, dijo Daisy Cárdenas, “La Mami “, que tiene sobrinos que estudian allí.

Incertidumbre

Otra vos qué se hizo sentir fué la de Alejandro Mejias, que vive al lado del colegio, quién afirmó: “Hemos vívido varias veces, muy de cerca eventos peligrosos, cómo el de la semana pasada con el voraz incendio qué prendió las alarmas de los vecinos. La lago de la escuela hay una casa, que tuvo a punto de prenderse, las llamadas casi alcanzaban los cables del fluido eléctrico, situación similar ocurrió con la antigua caseta policial, dónde vive una familia y por los fuertes vientos las llamadas llegaron próximas a la pared. Nosotros, estamos proponiendo la construcción de un portón, que tengan las llaves las autoridades del plantel y la comunidad, para que los obreros del Imau y gobernación, le hagan limpieza general al colegio al menos cuatro veces al año para evitar daños mayores”.

La escuela será reparada

Marlene Solano, quién funge como supervisora del personal de obreros y obreras aseguró que la institución vá a ser reparada, no precisó fecha, pero aseguró que será durante el año 2024.

Quiera Dios, que esté 15 de Enero, Día del Maestro, le den la buena nueva a los docentes, obreros, estudiantes y padres y representantes que la escuela será reparada, que se le levanté la cerca perimetral y se le hará el portón que tanto requiera y necesita. Qué se pongan de acuerdo los tres niveles de gobierno para evitar que la escuela dejé de ser el “chichimbol” de la delincuencia y recobré su brillo y el orgullo de forma profesionales universitarios en diversas carreras.

La Maestra Tricolor

I

Mi maestra es especial

Me ha enseñado tantas cosas

Desde el olor de las Rosas

Hasta el color celestial

Mi maestra es ideal

Ella me enseñó a querer

Mis derechos mi deber

También me enseñó a sumar

A restar multiplicar

Y porsupuesto a leer

II

Que toditas son iguales

Una niña me porfia

Pero no hay como la mía

Porque me enseña modales

Sus enseñanzas son tales

Que la creo la mejor

Y es que es tanto su valor

Que la creo incomparable

Es fuerte pero es amable

Autoridad con Amor.

III

Mi maestra con pasión

Me cuenta igual que la Abuela

La historia de Venezuela

Lo hermoso de mi Nación

Y es que es tanta la emoción

Que ella le imprime a sus cuentos

Todos estamos Contentos

La clase no es aburrida

Le da color a la Vida

Y nos alegra el momento.

IV

Ya me aprendí los colores

Ella pinta mi existir

Me enseña para vivir

Y a disfrutar los sabores

Hoy debo rendirle honores

Si usted pregunta señor

Tu Maestra es que color?

No dudaré al responder

Por lo bello de su ser

Mi Maestra es Tricolor.

Autor: JOAQUIN CARRASQUERO

Una cortesía de Danilo Vergara Méndez