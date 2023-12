206048

La primera autoridad municipal hizo un llamado a todos aquellos padres o representates, que de manera irresponsable, exponen a sus hijos y los coaccionan para que pidan dinero o comida en las principales calles y avenidas de la ciudad

El alcalde, Rafael Ramírez, realizó este viernes 29 de diciembre un recorrido por varios puntos de la ciudad junto a parte de su comitiva de trabajo, para asumir personalmente el compromiso de contrarrestar la explotación infantil, sobre todo, en las principales calles de Maracaibo.

Esta problemática lleva muchos años registrándose en la ciudad pero durante los últimos meses ha retomado mucha fuerza, ya que son los mismos padres o representantes quienes envían a la calle a sus propios hijos a pedir dinero y comida a transeuntes y conductores.

Por esto el alcalde Ramírez, tras pronunciarse a finales del mes de noviembre en referencia a esa situación, decidió hacer un monitoreo por las principales avenidas de Maracaibo donde pudo observar y palpar que este fénomeno social persiste, sin que los responsables tomen los correctivos.

En un video publicado en la cuenta personal de Instagram del burgomaestre, se puede apreciar a decenas de niños en las esquinas de la ciudad, muchos acompañados de personas adultas. Ramírez les llama la atención y le manifiesta que está mal lo que vienen haciendo.

“Esto no está bien, ustedes no pueden poner a los niños a pedir, eso no está bien, vamonos de aquí, vamonos ya”, expresa el alcalde en el material audiovisual.

En ese sentido, la alcaldía de Maracaibo continuará desplegando estos operativos de protección a la infancia en la ciudad a fin de generar un mejor bienestar para toda la colectividad y generando soluciones para evitar que este tipo de lamentable situaciones sigan ocurriendo en la ciudad.

José Gregorio Flores

Noticia al Día