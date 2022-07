Dominó define este miércoles primer campeón de Interpoliciales

julio 12, 2022 - 8:33 pm

El dominó definirá el primer campeón de estos Juegos Interpoliciales e Institucionales Guardianes de la Patria Zulia 2022, Copa Gobernación del Zulia que con contunden éxito se ha desarrollado en el municipio San Francisco.

En femenino, la final se jugará entre Policía de Maracaibo y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana a partir de las 9:30 de la mañana en «El Fogón de Pepe», en la urbanización San Felipe.

Mientras que en masculino se enfrentarán en semifinales CPBEz y Poliurdaneta para decidir el que va contra Policabimas en el grupo A, mientras que en el B Polisur chocará contra Polimara. De esta contienda saldrán los os equipos que dirimirán el título en esta modalidad.





JUEVES 14 DE JULIO

Final voleibol Femenino

Gimnasio «María Hung»

CPBEZ vs Polibaralt

Hora:10 am,

Final voleibol Masculino

CPBEZ vs Polimara

Hora 11 am

Final Fútbol Sala

Palacio de combates

Hora 11 am,,

PNB vs Cicpc

.

Final Kickimgbol

Estadio José Papuche Díaz

Hoa: 10 am.

PNB vs Polimaracaibo

Final de softbol Masculino

Estadio Pequeña Liga San Felipe

Cicpc vs Cpbez

Hora 11:am



PREMIACIÓN

Una vez concluida las finales y definidos los campeones. se realizará a partir de las 4:00 de la tarde la ceremonia de premiación y clausura de la Copa Gobernación del Zulia de estos Juegos Interpoliciales en homenaje al 26 aniversario de Polisur, enmarcados dentro de los Interinstitucionales Guardianes de la Patria Zulia 2022.

Este acto se llevará a cabo en el estadio de la Pequeña Liga San Felipe con entrega de copas al campeón, subcampeón y tercer lugar de los juegos, así como medallas y copas a los campeones y sub campeones por disciplina.

Seguidamente, se realizará la presentación musical de el grupo guarachero del momento «JAVAGU» de Javier Aguilar con sus ´éxitos temas «Dale Maraca» y El Tilin, la presentación de Danzas Cristal y Danzas Tipicas Maracaibo, cierre con grupo El Ensamble Gaitero de la Dirección de Cultura de la Alcaldía de San Francisco y Polimaracaibo.

