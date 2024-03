Diputados del Consejo Legislativo del Zulia solicitaron la desmilitarización de Corpoelec

246685

Desde la Plaza Bolívar de Maracaibo, los legisladores del Zulia, Eduardo Labrador y Zenaida Fernández, solicitaron al Gobierno nacional, a través de los medios de comunicación social este lunes 18 de marzo, la desmilitarización de Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), por no tener los conocimientos en el sistema eléctrico de la región.

Labrador explicó que son más de 13 años que han padecido los zulianos con la grave crisis eléctrica que se presenta en la entidad.

“Temas como la salud, la educación, el transporte, el comercio, los niños, adolescentes, los jóvenes y por supuesto los adultos mayores, que hoy sufren y padecen realmente en todos los sectores de la sociedad esta gravísima crisis que es un sufrimiento para el pueblo zuliano”, afirmó.

Acompañado de vecinos y la diputada Zenaida Fernández, Labrador aseguró que existe un informe de la Cámara de Comercio de Maracaibo donde coloca entre los tres principales problemas el tema de la electricidad en el estado Zulia, después de haber sido la primera ciudad de Venezuela en tener electricidad.

Eduardo Labrador recalcó que la crisis del sistema eléctrico se debe a la falta de inversión y competencia del ente público, a su vez que hizo un llamado para su mejoramiento.

“La falta de gerencia en esa empresa no permite avanzar técnicamente ante los problemas que se están viviendo, queremos denunciar a todos los gerentes de líneas generales de esa industria, son militares, ¿Qué pueden saber esos señores del sistema eléctrico en el estado Zulia?, no tienen conocimiento para poder tener la posibilidad de resolver estos problemas, por eso hoy queremos en primer lugar, solicitar la desmilitarización de Corpoelec, ellos no saben del sistema eléctrico y por esta razón nosotros hoy vinimos ante la opinión pública, ante los medios de comunicación a hacer esta denuncia”, significó el legislador.

Fuera de servicio

Por otra parte, puntualizó el dirigente, que la falta de mantenimiento es grave y no se puede esconder.

“A los circuitos de distribuidos no se les hace mantenimiento, al tema de las líneas de transmisión tampoco, hay ocho subestaciones que explotaron en los últimos años, no las han recuperado y por supuesto están fuera de servicio sin hacerle mantenimiento, la planta de generación de electricidad como TERMOZULIA, hoy no produce los 1.200MW que debe de producir para abastecer todo el sistema, tenemos nosotros insuficiencia en la corporación y decimos, le faltan por lo menos 8 mil millones de dólares para poder invertir y recuperar el sistema eléctrico”, precisó.

Destacó que son más 20 mil transformadores que están dañados en toda la región y no se ha superado actualmente ese déficit.

En ese mismo orden de ideas, la legisladora Zenaida Fernández indicó que: “Como pueblo indígenas, por supuesto hacemos este llamado, reiteramos lo que decía Eduardo Labrador, de que el Zulia necesita, sobre todo las zonas indígenas necesitan que tengamos un proyecto alterno que nos permita dar respuesta a ese tema eléctrico, porque nosotros no podemos tener ese mismo sistema para garantizar nuestra calidad de vida para todos los hermanos indígenas, tanto en Maracaibo como en la Guajira, dónde han padecido de 15 días a un mes sin este servicio.”

María García

Noticia al Día