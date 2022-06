Diputado Emmanuel Pulgar: “Crearemos el Día del Comunicador Popular Alternativo y el Día de los Reporteros Gráficos”

junio 13, 2022 - 11:07 am

El diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia por el Psuv, Emmanuel Pulgar, visitó Noticia al Día y habló sobre el nuevo Premio Estatal de Periodismo 2022 “Antonio Núñez Rovira”, otorgado por el órgano legislativo regional.

“El Premio Estatal de Periodismo 2022 ‘Antonio Núñez Rovira’ se entregará el próximo 27 de junio, en el Día Nacional del Periodista en Venezuela. Haremos una sesión solemne en la sede del CLEZ y entregaremos los premios, los cuales están divididos en ocho secciones, se establece en la ley”, indicó.

De igual forma, el diputado anunció la creación de dos nuevos reconocimientos para los comunicadores alternativos, y los reporteros gráficos.

“Además del premio estatal del periodismo, crearemos en el estado Zulia el Día de los Reporteros Gráficos y el Día del Comunicador Popular Alternativo. Aquí queremos ser vanguardista y no solo premiar al que trabaja en una emisora comunitaria, sino también a los youtubers, influencers, y otras personas que comuniquen a través de las distintas plataformas tecnológicas”, expresó.

“El artículo 21 de la Constitución habla de que no se puede discriminar a ninguna persona, por lo que no se puede señalar a alguien porque no sea periodista y no esté titulado o colegiado. Asimismo, existe la ley orgánica nacional hecha para los comunicadores populares alternativos, y basados en esa ley, le daremos vida al Día del Comunicador Alternativo en el estado Zulia”, manifestó.

Emmanuel Pulgar dijo que su objetivo este año es realizar las tres celebraciones el próximo 27 de junio; para que luego, en el 2023, se puedan hacer cada una en la fecha en la que corresponden.

CLEZ

Por otra parte, el diputado que milita en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), contó como ha sido su experiencia en el Consejo Legislativo del Estado Zulia en esta nueva gestión de 2022-2026.

“El CLEZ tiene que crear los mecanismos necesarios para que los ciudadanos de nuestra entidad puedan gozar de los beneficios del crecimiento económico que está viviendo el país. Tenemos que aprovechar la riqueza que tiene nuestra región, para traducirla en resolver los problemas de los zulianos”, declaró.

De la misma manera, Pulgar habló sobre la convivencia entre los legisladores que conforman el CLEZ, en donde la mayoría forma parte de la oposición.

“Somos minoría en el CLEZ. Nosotros tenemos seis diputados y la oposición nueve. Ellos marcan la agenda y se aprueba lo que la mayoría dice. Les corresponde a ellos en estos cuatro años conducir este órgano”, aseveró.

“Los legisladores del oficialismo hemos sido tratados con respeto por parte de la junta directiva que encabeza hoy el consejo legislativo. Hasta ahora hemos tenido una convivencia muy sana, cada quien expone sus puntos de vista. Cuando hemos sentido que hay algo que no es correcto, lo hemos dicho. Y cuando nos ha tocado debatir, debatimos, pero siempre con respeto”, señaló.

