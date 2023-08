137021

Vecinos de El Pinar, vivieron una situación llevan horas de al tener más más de 14 horas sin servicio eléctrico.



La falta de luz se produjo debido a la caída de un poste cerca de las instalaciones de la subestación de La Pomona, ocasionada por los fuertes vientos de la noche del martes.



Desde las 7 am del día de ayer, los habitantes de la zona se vieron afectados por la interrupción del suministro eléctrico. Aunque la electricidad fue restituida a las 8 pm, solo duró unas pocas horas, ya que a las 10 pm volvió a cortarse. No fue hasta las 4:30 am que finalmente se restableció el servicio.

Ante esta situación, un usuario envió un reclamo a Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional) para reportar la falta de luz en su área. El reclamante, identificado como Juan Oliveros, proporcionó su número de cuenta CI 9714473, su dirección en Maracaibo, parroquia Manuel Dagnino, sector Libertad, y solicitó ayuda urgente, ya que el transformador de la Av 47 había explotado.

La respuesta por parte de Corpoelec fue la siguiente: “Estimado usuario, en atención a su requerimiento le informamos que su caso ha sido remitido al departamento correspondiente y será atendido a la brevedad posible. Ofrecemos disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos su comunicación, la cual nos permite mejorar nuestros procesos”.

Por otro lado, en Sabaneta también se registró una situación similar, con aproximadamente 80 casas afectadas por la falta de electricidad. Los vecinos colocaron su reclamo y Corpoelec les informó que no había unidades disponibles ni un camión cesta para solucionar el problema.

La falta de luz también afecta a la fundación Mendoza y El barrio 23 de enero en Hatico, donde llevan 2 días sin el servicio eléctrico, mientras que el municipio San Francisco el sector Los Cortijos llevan dos meses electricidad debido a un problema con el transformador.



A pesar de que los residentes lograron comprar uno nuevo, se presentó un incidente el sábado pasado cuando una guaya de alta tensión se cayó y Corpoelec aún no ha acudido a repararla.

. La comunidad espera prontas soluciones por parte de Corpoelec para poder contar con el servicio eléctrico de manera estable y continua.

