Damasur entregó mil 960 almuerzos en sectores vulnerables del municipio a través del programa Barriguita Feliz

Durante las últimas dos semanas del mes de febrero, la alcaldía sureña y la fundación Dama del Sur (Damasur), entregaron mil 960 almuerzos en sectores vulnerables de las parroquias San Francisco y Domitila Flores, a través del programa alimenticio Barriguita Feliz.

Iniciativa social que inició su recorrido de distribución de alimentos desde el barrio Colina de la Revolución, para luego proseguir por las localidades Eloy Párraga Villamarín, Negro Primero, Virgen de Fátima, Primaveras de Sol, Santa Mónica, Estrella del Sur, Sueños Bolivarianos, Sierra Maestra y Camerún.

“Por instrucciones del alcalde Gustavo Fernández, continúamos redoblando nuestra presencia en las parroquias, atendiendo el llamado de los sanfranciscanos. Esta vez, llevamos un nutritivo almuerzo a estas familias que lo necesitan; porque ayudar no solo es parte del deber, es la esencia de la vida y el secreto de la felicidad, sentimiento que buscamos despertar con este programa”, afirmó la primera dama y presidente de Damasur, Franciela Núñez.

Foto: cortesía

Un proyecto que se extenderá por más sectores de San Francisco

Estas actividades se realizaron bajo la batuta de la primera dama de San Francisco, junto al equipo de la gerencia de Desarrollo Social de la alcaldía y la fundación Damasur, quienes se desplegaron por las comunidades a entregar un plato de Barriguita Feliz a niños, jóvenes y adultos.

Desde el sector Colina de la Revolución, María Fuenmayor manifestó estar muy contenta y agradecida por la sorpresa que recibieron: “Ustedes no se imaginan el alivio que representa para nosotros esta ayuda, muchas veces no tengo que darle de comida a mis hijos y eso me parte el alma. Gracias, Alcalde, por enviar a su equipo a esta comunidad, Dios quiera que vuelvan pronto”.

Foto: cortesía

“Muchas gracias por venir hasta acá, miren los rostros de alegría de todos nosotros al recibir este regalo de sus manos. Un almuerzo es una gran bendición para quien no tiene la seguridad de si va a contar o no con un plato en la mesa; vuelvan pronto por favor”, contó Juan Soto, mientras recibía al equipo de Barriguita Feliz en el frente de su hogar.

Franciela Núñez de Fernández reafirmó el compromiso de la municipalidad en continuar impulsando proyectos en favor de la nutrición del sanfranciscano: “Tengan la certeza de que esta ruta solidaria seguirá presente en cada rinconcito de San Francisco. La instrucción del Alcalde es clara: brindar siempre una mano amiga a aquellas familias que padecen de inseguridad alimentaria o corren riesgo de padecerla”, concluyó.

Foto: cortesía

Nota de prensa