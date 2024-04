Damasur celebró primer aniversario del programa Baila con Ritmo

El programa “Baila con Ritmo”, iniciativa promovida por la Fundación Dama del Sur (Damasur) para fomentar la actividad física y el bienestar a través del baile, celebró su primer aniversario con una gran fiesta de movimiento y alegría en San Francisco.

Actividad que contó la participación de cientos de asistentes que se unieron para disfrutar de esta tarde de ejercicios. La jornada comenzó con la Caminata Aniversaria desde la avenida Unión y culminó en la Plataforma de Polisur de la circunvalación 1, donde se llevó a cabo una sesión masiva de bailoterapia.

La Primera dama y presidente de Damasur, Franciela Núñez de Fernández, quien ha sido la principal impulsora de este proyecto, expresó su satisfacción por el impacto positivo que ha tenido en el municipio.

“Estoy feliz de ver a tantas personas reunidas, compartiendo y disfrutando de este regalo que organizamos con mucho cariño. “Baila con Ritmo”, más que un programa es un movimiento de amor que llegó para traer alegría, esperanza, salud y ejercicio físico a nosotras, las mujeres,” afirmó.

Un espacio de reencuentro familiar

Como parte de la atención integral a las familias del sur, el alcalde Gustavo Fernández ha desplegado estas clases gratuitas de bailoterapia en diferentes sectores de la ciudad. “En estos espacios, las sanfranciscanas cuentan con el acompañamiento de instructores capacitados, quienes, de lunes a viernes, motivan a las participantes a cumplir con las rutinas de movimiento”, apuntó la primera dama.

Zughey Lacruz, de Sur América, declaró: “Estas clases nos han cambiado la vida, nos hacían mucha falta en el barrio. Antes me costaba mucho encontrar motivación para hacer ejercicio, pero ahora, con estas bailoterapias, descubrí una pasión que me mantiene activa y feliz”.

“La energía que se siente en cada clase es increíble. Celebrar este aniversario es una muestra de cómo “Baila con Ritmo” nos ha unido y nos ha hecho parte de algo especial; aquí no solo he mejorado mi condición física, sino que también he hecho grandes amigas”, aseguró Yuslenis Prieto, del sector El Soler.

Hasta ahora, este programa cuenta con tres puntos en el municipio, ubicados en: Sur América de la parroquia Marcial Hernández, Andrés Bello en Los Cortijos y Circunvalación Uno en Francisco Ochoa.

Antes de finalizar esta jornada de celebración, Franciela Núñez de Fernández, reafirmó su compromiso de seguir promoviendo el bienestar de los ciudadanos. “Muy pronto, extenderemos este hermoso proyecto “Baila con Ritmo”, a la parroquia San Francisco. Queremos que estas bailoterapias sean un espacio de reencuentro familiar, donde todos podamos ser felices y desestresarnos un poco”, finalizó.

