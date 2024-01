Cuerpo de Bomberos de San Francisco invita a los jóvenes del municipio a ser parte de su pie de fuerza

211695

El Cuerpo de Bomberos del municipio San Francisco dio inicio al proceso de inscripciones para todo aquel que quiera formarse como profesional en la academia del cuerpo bomberil, que abrió sus puertas, para recibir nuevos ingresos a partir de este miércoles 10 de enero hasta el 2 de febrero, en un horario de 9:00 am a 2:00 pm

John Bravo, comandante general del Cuerpo de Bomberos de San Francisco y jefe de la Zoedan Zulia, invitó a todos los jóvenes de entre 18 y 25 años del municipio a este curso teórico/práctico en donde se formarán y se graduarán como Técnico Superior Universitario en Tecnología Bomberil.

Las clases serán dictadas en la sede del cuerpo bomberil a todos aquellos que queden seleccionados y que cumplan con los recaudos solicitados y que tengan la vocación, abnegación y disciplina de pertenecer a las filas de los Bomberos de San Francisco.

Los requisitos son ser venezolano, tener la edad comprendida de entre 17 y 25 años para poder cursar este programa nacional, no poseer antecedentes penales, ser bachiller, no tener perforaciones con fines estéticos, ni tatuajes visibles, no estar sujeto a interdicción penal, no haber sido destituido de algún órgano militar, de seguridad o cualquier institución, bien sea, pública o privada.

Los recaudos a consignar son llenar la planilla de formalización en la página web de la Unes, fotocopia de la cédula de identidad, copia del título de bachiller, copia del título de pregrado (si aplica), notas certificadas, constancia de inscripción ante el CNE, copia comprobante Opsu y pago de preinscripción e inscripción en el sistema QR de Fundaunes.

