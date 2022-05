Crónica: Aprendí a bailar pegao en la famosa ruta 2 de Maracaibo

mayo 11, 2022 - 11:43 am

La Ruta 2 era una de las líneas de transporte más populares de Maracaibo, quien no tiene una historia o recuerdo vivencial de estos buses no pasó por la capital Zuliana

De pequeña me gustaba el baile y la danza, pero nadie me dijo que para aprender a bailar en Maracaibo, solo tenía que montarme en la Ruta 2, mucho tiempo después entendí que esa destreza rítmica que ahora tengo solo se logra en este transporte, aunque ya está desaparecido, por aquello de la crisis, la falta de repuestos y el paso del tiempo que paga con un deterioro inclemente, la anécdota vale bien la pena recordarla.

Y así fue como en una linda y hermosa mañana me desperté a eso de la hora enamorada, 5:00Am con entusiasmo y ganas de salir a trabajar; en pocas palabras había amanecido tan voluntaria que si me daban una escoba barría toda la Lara-Zulia.

El reloj marca las 5:30am con el canto de “Claudio”, (Claudio es un gallo que mi abuela tenía engordando en el patio de la casa ); entro a bañarme sorpresa para mí es que al caerme el agua tan fría pego ese brinco como los gatos.

En fin me termino de alistar para ir a mi lugar de trabajo, al escuchar que el “Tick-Tock” del reloj marca las 6:00am, con cara de pánico y terror corro hacia la parada de autobús, y es allí donde con otras personas más espero mi gran cómodo medio de transporte que lleva por nombre “Ruta 2”, famosa en Maracaibo, por los sectores que recorría y que hacían el viaje extremadamente largo.

Luego ya de esperar como dos horas al fin logro el objetivo de montarme en el, hago un paneo y me doy cuenta que el autobús viene hasta los “Teque-Teque” es decir “Full” y tristemente me toca irme a pie, cuando digo «a pie» hago referencia a que el autobús mientras frena y arranca, los que vamos parados caminamos de adelante hacia atrás.

Así Ruta 2 empezaba su hermoso recorrido casi que turístico por las calles de Maracaibo, en cada parada subía y subía más y más gente, aparte que te tropezaban y acomodaban ciertas cosas del cuerpo que no encajan en el tuyo. ¡ESO SI NUNCA FALTÓ EL FAMOSO Y SABROSO ARRECOSTÓN!

Mientras el trayecto seguía, sentía ya el calor en todo mi cuerpo esbelto, donde las gotas de sudor corrían a toda velocidad como los pilotos de la F-1, sin contar el desespero de todos a mi alrededor, a pesar que iba arreguindaísima de los tubos de arriba con una sola mano, ya que con la otra llevaba el perolero encima.

¡»AY SAN GERARDO»! aquí es que viene lo bueno, comienza el menequeteo, pa´todos lados, porque el autobús cada vez que pisa el freno, los que vienen a pie se menean -pa´lante y pa´atrás- -pa´un lado pal´otro.

Sin embargo, yo de niña siempre soñé con aprender a bailar diversos estilos de ritmos y al subirme en la ruta iniciaba aquella travesía y las maravillosas clases de baile, sin ningún instructor especial, solo el dejarse llevar por el vai ven de la ruta.

No obstante, la mejor parte de esta aventura es cuando me lograba ver en el retrovisor del autobús, y me fijaba que tenía la cara más brillante que un zapato patente. La Ruta 2 sigue y sigue metiendo gente y se escuchaban frases como estas:

¡Denle pa’ atrás que hay puesto! ¡Pechito con pechito! ¡Esparda con esparda pa´que no se hagan daño! ¡V#@c!o0oon! ¡Hacele otro piso! ¡Montalos en el techo! ¡Te cargo el aviso de salida de emergencia pega´o en el pecho! .

En ese momento de la euforia en la siguiente parada, se subía una señora a la cual se le calculaba como sus 55 años y dice: ¡AY CRISTO BENDITO no hay caballeros! y nunca falta un maracucho que responda: -¡Caballeros hay señora, lo que no hay son puestos!.

Sentía una enorme emoción en todo mi ser, al saber que pronto llegaría a mi destino. Pero detrás de mí y bien «pegao» llevaba un joven muy bien arreguindado de los tubos que están arriba del bus, sin contar que llevaba en cada axila un recao de olla bien condimentado y concentrado de cebolla en rama, de cabeza, ajo porro y encurtido.

Aparte del verdurero loco que cargaba encima me tocó bautizarlo como “Pablo Picasso”, ya que el joven me tenía más que rayada la pintura con la arrecostadera, cada vez que Ruta 2 pegaba aquellos largos y ruidosos frenazos; al pasar un rato el joven gritó ¡SEÑOR POR DONDE PUEDA!.

Otros pasajeros más le gritaban ¡Señor por la esquina! . Resulta que Ruta 2 los dejaba 5 cuadras más allá, y «cariñosamente» los pasajeros con esas palabras terminadas en “CIÓN” le recordaban a la mamá al conductor; además que nunca puede faltar la famosa frase:

¡V..***ciOon!. ¡Si queréis me lleváis a almorzar a tu casa! Infinidades de cosas se veían y se escuchaban cuando te tocaba trasladarte en un medio de transporte público como éste.

Moraleja: Si no sabes bailar; Móntate en Ruta 2 y aprenderás

