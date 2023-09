Condominio de “LAGO COUNTRY III”, VILLAS & SUITES” llama a segunda convocatoria para el viernes 29

158455

La Junta Administradora del condominio “LAGO COUNTRY III”, VILLAS & SUITES” llama a segunda convocatoria para el viernes 29 debido a que no se contó con el número de propietarios asistentes según lo establece el Documento de Condominio en su artículo “TREINTA Y SEIS: “DE LA NATURALEZA DE LAS ASAMBLEAS.

Esta segunda convocatoria contempla:

“CONJUNTO MULTIFAMILIAR “LAGO COUNTRY III”, VILLAS & SUITES”

CIRCUITO 4, TORRE 10

RIF: J-500291531

Maracaibo, 23 de septiembre de 2023

SEGUNDA CONVOCATORIA

De conformidad con el Documento de Condominio en su artículo “TREINTA Y SEIS: “DE LA NATURALEZA DE LAS ASAMBLEAS”, La Suprema dirección del Conjunto Multifamiliar Lago Country III, corresponde a la Asamblea General de Propietarios . . . La convocatoria a Asambleas Extraordinarias será efectuada por el Administrador por propia iniciativa o a solicitud de un número de copropietarios, cuyo porcentaje sea igual o superior a un tercio del valor del edificio correspondiente”.

Ahora bien, en atención a que en la Convocatoria a la asamblea extraordinaria de propietarios realizada para el día miércoles 20 de septiembre de 2023, a las seis y treinta minutos de la tarde (06:30 pm), no se contó con la presencia o asistencia del número porcentual de propietarios que se requiere de conformidad con lo establecido en el documento de condominio, específicamente en el artículo TREINTA Y SIETE: “DEL QUORUM PARA LAS ASAMBLEAS DE UN EDIFICIO”, y en el cual se establece que: “Para la validez de las deliberaciones, acuerdos y resoluciones de las Asambleas, se requerirá la presencia o representación de un conjunto de copropietarios cuyo porcentaje no sea inferior al setenta y cinco por ciento (75%) del número total de apartamentos del edificio. Si en la primera reunión no hubiese quorum, se efectuará una segunda convocatoria con la misma anticipación indicada en la Cláusula anterior. Si a esta segunda Asamblea no asistiesen un número de propietarios que represente al menos el cincuenta por ciento (50%) del número total de apartamentos del edificio, se procederá a una tercera y última convocatoria, en la cual se dejara constancia de que la Asamblea se realizará con los propietarios que asistan. Esta tercera convocatoria se hará una (1) hora después de la segunda . . . Omissis . . .”; y de conformidad con la norma antes transcrita, la Administradora SERVICIOS INTEGRALES Y PROFESIONALES M & N, C. A, empresa externa encargada de la administración de la Torre 10 del Conjunto Multifamiliar “Lago Country III”, Villas y Suites, CONVOCA a LA SEGUNDA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE PROPIETARIOS, la cual se efectuará el día viernes veintinueve (29) del mes de septiembre de 2023, a las seis y treinta minutos de la tarde (06:30 pm), con el fin de tratar los siguientes puntos:

1.- Aclaratoria y aprobación de trabajos realizados en la Torre 10/Circuito 4.

2.- Situación de aplicación de penalización en cuotas de condominio.

3.- Aprobación por parte de los propietarios para ingresar a la cuenta BANCARIA del condominio de la torre 10, tal como lo establece el DOCUMENTO DE CONDOMINIO, en su Artículo 34, Literal C. Así como también obtener usuario y contraseña de los Organismos Públicos que sean de interés para el pago de las cuotas de condominio.

4.- Presentación de las cuentas desde el 01/06/2023 a la fecha en que se efectúe la asamblea de propietarios convocada, así como la presentación del estado de solvencia que tiene la Torre 10 ante los Organismos Públicos y las diferentes empresas prestadoras de servicios a la Torre 10 (cisternas de agua, servicios de mantenimiento de los ascensores, bote de desechos, nomina).

5.- Hacer del conocimiento de los propietarios las irregularidades y arbitrariedades que se han venido apreciando en la toma de decisiones por parte del Presidente de la Junta de Condominio para efectuar obras, en violación de los procedimientos establecidos en el documento de condominio así como en las demás leyes, violándose las normas que regulan el llamado a las asambleas de copropietarios, el voto de los propietarios, y la ilegalidad tanto de las convocatorias mismas y de las decisiones tomadas en asamblea.

Se deja constancia que los 3 primeros puntos de la convocatoria son los que en su oportunidad el Presidente de la Junta de Condominio de la Torre 10 propuso para la misma, y que los dos últimos puntos de ella fueron propuestos por los demás miembros de la Junta de Condominio.

Lugar de reunión: Oficina Administrativa (PB) Torre 10.

Los representantes de propietarios deben consignar su respectiva carta poder vigente.

p/Servicios Integrales y Profesionales M&N, C.A.

Lcda. Gaudys Navas

Lcda. Gebsy Martinez