110249

El problema de la gasolina cada día se agrava más, los maracuchos pasan entre 18 o 20 horas haciendo una cola para surtir de combustible. Y cuando por fin les llega una esperanza, esta es arrebatada de inmediato por otro problema que enfrentan los zulianos los ‘yukpas’. Estas personas, están tomando todo sin pedir ningún permiso y nadie les dice nada.

Noticia al Día, salió a la calle a conversar con las personas que se encuentran haciendo cola para el despacho de gasolina, tiempo que puede oscilar entre horas o días y esto fue lo que nos dijeron.

Los choferes que se encuentran en la estación de Carro Chocao, ubicada en la Circunvalación 2, fueron testigos hace días, del fallecimiento de un señor que se encontraba en la cola de la gasolina, personas nos contaron que “la cola empezó a rodar y el carro no se movía, echamos cornetas como por 5 minutos y nada, cuando fuimos a ver el señor estaba muerto en su carro, al parecer le dio un infarto”. Son algunos de los testimonios.

“Es increíble como un país rico en petroleo, esté padeciendo semejante situación crítica”.

“Paso 12 horas en mi casa y 12 horas en la colas de gasolina, y no están echando en esta estación, porque los yukpas están cerrando el puente. Por eso, no nos están suministrando, los yukpas son dueños de esta estación de servicio”.

“Tengo un carro y es mi fuente de ingreso, me surten 40 litros, pero, eso, ¿Qué puede durar para un carro viejo como el mío?. Trabajo un día sí y un día no”.

Cuando le preguntamos como hacían para alimentarse, si sus esposas les enviaban almuerzo, refrigerios, mientras estaban en esa situación la respuesta fue, “No, nos bandeamos, con refresco, pan. Comemos cuando llegamos a la casa”. fueron los testimonios recolectados en la bomba de gasolina Carro Chocao.

Hasta el momento los choferes que se encuentran en ‘Carro Chocao’ tienen la fe de poder suministrar gasolina, aprovechando que los yukpas están ocupados perjudicando a otras personas y apropiándose del la entrada del puente sobre el lago.

Sin embargo, existe la otra cara de la moneda, el cierre del puente imposibilita la entrada de las gandolas que surten las estaciones restantes de la ciudad. Las personas que están haciendo cola en la bomba de gasolina ubicada en Delicias Nortes, tienen desde el sábado esperando para surtir, y hoy al parecer la gandola echaría ahí, sin embargo, los yukpas tienen todo paralizado.

“Mi marido me va a dejar, no le lavo, ni cocino, no le hago nada. Llevo tres días en la cola de gasolina y todavía nada, que nos echan, el puente está cerrado por culpa de los yukpas y al parecer por eso no llega la gandola. Mis hijos vienen acompañarme a dormir”. Señaló una señora que no quiso dar su nombre al igual que el resto.

“Mi mamá tiene 80 años y me toca dejarla sola por venir a surtir gasolina” otro de los testimonios.

El zuliano aparte del sol natural que hace en la ciudad de Maracaibo, también tiene padecer este tipos de situaciones criticas, el no compartir con la familia, dejar de trabajar para poder surtir y generar ingresos en un tiempo mínimo de seis horas, ya que existe un limite de combustible por vehículo que no dura nada.

Lea también: Veinte dólares, 8 litros de gasolina y un almuerzo ofrecen los yukpas a choferes para que metan sus carros grandes en la cola de la bomba vía a Perijá

Noticia al Día/María Briceño/Pasante

Fotos José López