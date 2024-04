Centro de Diagnóstico Médico de Maracaibo atiende entre 70 o 100 exámenes semanales

260725

Con los equipos ecográficos donados por Chevron en alianza con Fudep se podrán atender entre 20 y 25 pacientes diariamente

Con la dotación de un ultrasonido de alta resolución y un colposcopio de última tecnología por parte de Chevron, en alianza con la organización Fomento del Desarrollo Popular (Fudep), el Centro de Diagnóstico Médico de Maracaibo en el oeste de la ciudad aumentará su imagenología de 70 a más de cien exámenes semanales.

Guillermo Mayer, director del Centro de Diagnóstico Médico de Maracaibo, expresó que ahora se podrán atender al menos tres pacientes en simultáneo en la unidad. “La donación nos permitirá ampliar la capacidad de citas para atender entre 20 y 25 pacientes por día, debido a que nuestro sistema funciona con citas médicas por hora. Si usted está citado para las 8.00 de la mañana a esa hora se le atiende y con un nuevo equipo disponible esto nos agiliza el trabajo”.

Foto: Prensa Alcaldía

Asimismo, enfatizó que entre los exámenes que realizan en el primer centro de imagenología a bajo costo de la ciudad se pueden conseguir estudios abdominales, pélvicos, transvaginal y doppler de partes blandas para los marabinos que necesitan realizarse este tipo de estudios en la ciudad.

Joanely López, directora municipal de Salud, agregó que este centro de imagenología está funcionando para mejorar la salud de los marabinos, debido a que con un diagnóstico a tiempo se puede prevenir la mortalidad y morbilidad de los ciudadanos.

Neida Velázquez, obrera de 50 años, detalló que es la primera vez que asiste al Centro de Diagnóstico Médico de Maracaibo para realizarse un doppler renal. “Estoy sumamente sorprendida por cómo se ve este espacio. Parece una clínica privada moderna, pero mejor, porque tiene precios accesibles para hacerse los estudios que en otros sitios salen muy costosos, además la cita me salió muy rápido”.

Por su parte, Eresulyn Villalobos, docente de 33 años, quien vive en el sector Plateja de la parroquia Antonio Borjas Romero, destacó que los precios son sumamente económicos en comparación con otros centros de imágenes privados en la ciudad.

Foto: Prensa Alcaldía

“Yo había averiguado para hacer el eco doppler para mi papá en algunos centros privados y me salían de entre 70 a 200 dólares y aquí sólo me están cobrando 20 unidades de mayor valor por ambas piernas. Hasta me asesoraron para poder realizar el examen mucho más rápido. El ahorro es del cielo a la tierra”.

Nota de prensa