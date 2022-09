Camiones cisternas desangran al pueblo: 2 dólares por una pipa

septiembre 14, 2022 - 3:35 pm

El presidente del Consejo Municipal de Maracaibo, concejal Eduardo Vale Cubillán, única instancia que tiene la competencia directa para fiscalizar y fijar los precios de la pipa del vital líquido en la ciudad no hace nada al respecto.

Danilo Vergara

Los maracaiberos y maracaiberas parecen estar predestinados aguantar la anarquía, abusos y albitrariedad de los vendedores de agua potable a través de los caminos cisternas en la capital zuliana.

«Yo, he querido pagar con un paquete de harina o de arroz, pero no lo aceptan», dijo la señora Josefina Castellano.

Los precios del vital líquido varían de acuerdo a la zona donde se expenda el agua, una pipa puede costar dólar y medio o su equivalente 12 bolívares, sin derecho a pataleo o justo reclamo. Además, qué él pago tiene que hacerse en físico combinando la divisa estadounidenses y el bolivar digital, en efectivo. No permiten tranferencia y la entrega de productos. En la zona norte es mucho más costoso.

Es que es un verdadero Vía Crucis lo que viven a diario las personas para surtirse del agua, hay sectores qué tienen que esperar cuatro, tres y hasta dos semanas para recibir el agua por tubería. Sin embargo, existen comunidades en Maracaibo qué tienen meses y hasta años sin ver salir el vital líquido por sus grifos.

Estos casos están marcados por lo general por la manipulación de válvulas, práctica que hacen extrabajadores de Hidrolago en combinación directa con los dueños de camiones cisternas para reventarle con sus elevados precios el presupuesto de los maracaiberos en general.

Y pensar, que ellos (los dueños de cisternas), cuándo van a los llenaderos cómo él caso de Planta C, también conocida cómo Planta Alonso de Ojeda, surten sus canciones cisternas con 40 bolívares digitales, el equivalente a 5 dólares.

Allí es cuándo él concejal y presidente del Consejo Municipal de Maracaibo, debe legislar para fijar los precios del agua y poder regularizar, supervisar y monitorear y controlar la especulación constantemente por esté servicio a través de una ordenanza, sí yá van más de 15 en mueve meses de gestión.

Los ciudadanos de Maracaibo, que el pasado 8 de septiembre cumplió 493 años de su fundación, piden a los cuatro viento y en los cuatro puntos cardinales soluciones al licenciado Eduardo Vale Cubillán, vos tenéis la última palabra.