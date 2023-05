94804

Las vidas de Aleida y Cristóbal se encontraron cuando habían recorrido el suficiente trayecto como para saber qué aspiraban de una relación y de la existencia misma. Eso explica el que se sonrían con la mirada y se acaricien con las palabras, tras 18 años de matrimonio.

También es razón de peso para que hayan logrado sortear las duras pruebas de los últimos años, con fortaleza y optimismo. Son gente de fe, para quienes cada día es una oportunidad y una bendición.

Cristóbal Mogollón y Aleida Jiménez recibieron al equipo de Noticia al Día en su humilde vivienda, ubicada al sur de Maracaibo. Tienen un pequeño abasto en el frente de la casa, pero nuestro encuentro se produjo en el patio, rodeados de matas, custodiados por dos perritos gruñones y un gato impasible.

Él tiene tres hijos varones, fruto de una relación anterior; adultos y con una vida independiente. Ella, parió seis muchachos con su primer esposo: cuatro hombres y dos mujeres. De ellos, Maira Alejandra, de 31 años, nació con parálisis cerebral: no camina, no habla, pero la cara se le ilumina cuando ve a su mamá. Ella es la principal razón por las cual Aleida no deja de luchar.

La crisis los llevó a los basureros: buscaban plásticos para sobrevivir

La tiendita ha sido el negocio familiar desde que son pareja, pero la crisis económica, sumada a la pandemia, les golpeó severamente. En aquella desolación, y con las ollas boca abajo, descubrieron, en la recolección y reciclaje de plástico, una salida para su sustento. Eso fue a finales del 2020.

“Un vecino nos habló de esto… que estaban pagando el plástico a mil bolívares el kilo. Al principio salíamos de casa en casa pidiendo botellas y objetos plásticos, pero era poco lo que recolectábamos. Yo le dije a Cristóbal: papi, vamos a tener que revisar en la basura”, relata Aleida.

Al principio sentían vergüenza de hurgar en los basureros, pero la necesidad se la llevó por delante. Iniciaban su jornada a las 5 y media de la mañana, para resguardarse del sol inclemente. Recorrían calles y lugares donde sabían que se depositaban desperdicios.

“Son pruebas que Dios nos pone, a ver si uno las supera”, señala Cristóbal, con expresión afable.

Poco o mucho, siempre agradeciendo

“A las 11 de la mañana regresábamos a la casa, cargaditos de plástico, gracias a Dios. A veces no conseguíamos tanto, pero igualmente agradecíamos no volver con las manos vacías. Acumulábamos durante una semana y luego íbamos, con una carretilla, para venderlo en la vía de Los Robles. Así era nuestra vida”, añade.

Aleida recuerda la primera venta de plástico: ocho kilos, lo cual representó ocho mil bolívares, de los de antes. “Y llegaba otra gente con sacos inmensos y carretillas llenos de plásticos, mientras nosotros con una pequeña cantidad…”

Ese mundo de la recolección de desechos, les mostró el lado más amargo, pero también les dejó importantes lecciones de vida. Al principio no tenían guantes para no contaminarse, pero escarbando encontraron los dos pares que necesitaban. “Estaban enteritos, los lavé con agua caliente y listo… tiempo después pudimos comprar unos nuevos”.

Eventos extraordinarios

Cuentan que un día recorrían la avenida Haticos, en su labor de recolectar. La jornada no había sido buena y apenas llevaban dos saquitos de plásticos.

“Viene un señor en una camioneta y nos dice que si queremos plásticos, él tiene bastantes. ¡Llenamos quince sacos! (…) Otro día, un sacerdote nos regaló un tanque de agua, grandísimo”, recuerda Cristóbal.

Ángeles de Dios en la tierra

Así, pudieron llevar el sustento al hogar durante un año, hasta que conocieron a “un ángel” que les proveyó de un pequeño capital para reactivar la bodeguita y “bajarle dos” a las extenuantes jornadas entre moscas y malos olores, buscando plásticos.

“Estábamos detrás del sanatorio, un domingo, y encontramos muchos plásticos… Yo le dije a mi esposo… ‘mira, allí hay una bendición’… teníamos una alharaca, celebrando lo que habíamos hallado… y se nos acercó una señora…”.

La persona que les abordó los invitó a almorzar. Se interesó por conocer su historia y les tendió la mano con algo de dinero que ellos han sabido multiplicar, hasta el día de hoy. También les regaló un teléfono para que pudieran comunicarse con sus hijos que migraron. Ha transcurrido un año de aquel encuentro milagroso.

Nuevos comienzos para Aleida y Cristóbal

“Dios nos sacó del basurero y nos envió un ángel. Ella, María Eugenia, nos ha ayudado mucho y todos los días damos las gracias porque no fue una casualidad que ella pasara y nos viera”, dice Aleida con total convicción. Cristóbal la apoya con el gesto.

Pudieron volver a surtir su bodega. Además, actualmente, siguen comprando plástico a otras personas, lo llevan y lo venden en la recicladora.

El amor de Aleida y Cristóbal nació en la madurez, cuando quizás ninguno pensaba volver a empezar. Estar juntos les complementa, les fortalece, les hace plenos, sin importar las circunstancias que les ha tocado vivir.

El mayor deseo que tienen es mejorar la calidad de vida de Maira Alejandra: tener para sus pañales y alimentación. También esperan reunir lo necesario para arreglar su casita, cambiar el techo de zinc y hacer otras reparaciones. En definitiva, envejecer con dignidad.

