Alcaldía de Maracaibo perforará primer pozo de agua en Antonio Borjas Romero

Para surtir de agua dulce a más de 60 hogares de la calle 86 A, del barrio Antonio José de Sucre, la Alcaldía de Maracaibo perforará el primer pozo de agua en la parroquia Antonio Borjas Romero. Los vecinos se quedaron sin el servicio desde hace más de ocho años y desde ese momento están buscando una solución que les libre de la “tortura” de comprar y carretear agua para el día a día.

Todo empezó con la necesidad de solucionar el problema de escasez de agua. José Rivera, maestro de obra de 67 años, ideó la forma de perforar un pozo artesanal para surtir a su familia con una mecha de 4 pulgadas. Ahora la municipalidad, le dará a la obra los materiales y la experiencia profesional para que él y los vecinos puedan tener una solución sustentable en el tiempo.

La idea de Rivera ahora no sólo beneficiará su casa y a su familia, sino que se ampliará para ayudar a su comunidad. “Empezamos poco a poco. No teníamos mucha esperanza porque todavía cuando íbamos por los primeros 4 metros de profundidad, el agua me salía salada, pero gracias a Dios cuando llegué a los 12 metros me salió dulcita, lista para el consumo humano. Sé que esta es una buena propuesta ante nuestro problema, porque nos funcionó como familia”.

Nora Bracho, directora de Aguas, explicó que la profundidad del pozo será de 15 metros y contará con una bomba sumergible de 2HP, adecuada para bombear agua de pozos profundos directamente a un tanque. Se espera que con estos trabajos el pozo tenga una vida útil de hasta 20 años surtiendo a toda la comunidad.

Leuman Rivera, ingeniero de la Dirección de Agua, detalló que la idea del pozo es contar con un tanque que tenga una capacidad de 40.000 litros equivalente a 2 camiones cisternas de agua. “Implementaremos un sistema de pipa para que los vecinos puedan venir a buscar el agua que necesiten, pero más adelante queremos pegarla a la red principal del suministro de agua para que sea más fácil, cómodo y seguro”.

Por otro lado, el alcalde de Maracaibo Rafael Ramírez Colina comentó que desde el 2022 se trabaja en la planificación de un proyecto de pozos de agua para Antonio Borjas Romero y Venancio Pulgar, además de los perforados dentro del proyecto de siembra de maní en San Isidro.

“Esta iniciativa piloto nace de un trabajo en equipo, en este caso, entre la comunidad y la Alcaldía. Por los momentos y por la falta de recursos, no podemos invertir en una solución definitiva que sería instalar grandes tuberías que permitan tener otro sistema de agua. Sin embargo, vamos avanzando paso a paso en la construcción de soluciones y de pozos para nuestras parroquias del oeste, las más sentidas con la distribución de agua potable”, concluyó el Alcalde.

Noticia al Día con Nota de Prensa