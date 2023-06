Alcaldía de Maracaibo junto a la comunidad continúa buscando soluciones a colectores en Monte Bello

110268

Un camión vacuum y una bomba de achique fueron las herramientas utilizadas para el rebose parcial de aguas servidas en esta urbanización de la parroquia Coquivacoa

Con el objetivo de buscar soluciones a la crítica situación de los colectores en la urbanización Monte Bello, parroquia Coquivacoa, el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, realizará una asamblea vecinal este martes 13 de junio, para explicarles a los vecinos los trabajos que se han ejecutado a pesar de no ser competencia directa de la municipalidad.

La autoridad municipal explicó este lunes 12, durante su balance semanal, que ante el rebose de las aguas servidas el pasado sábado, que afectó directamente a 60 casas e indirectamente a más de 300 de toda la urbanización Monte Bello, se realizó un trabajo de rebose parcial de diez pulgadas, siendo “una solución parcial que no resuelve el problema estructural, pero que busca direccionar el agua para que no salga por los inodoros de las casas”.

Foto: cortesía

“Estos trabajos le corresponden a Hidrolago y es importante ratificarlo; porque no dan ningún tipo de respuesta ante lo que está pasando en Monte Bello, entendiendo que es una situación crítica lo que están viviendo los vecinos. Yo no puedo ver un problema y mirar para otro lado porque no sea competencia de la Alcaldía, simplemente le metemos el pecho porque para eso estamos trabajando por la ciudad de Maracaibo”, destacó el Alcalde.

Nora Acosta, directora de Aguas, informó que han respondido a los llamados de la comunidad para drenar las aguas servidas que han llegado a las primeras casas de la urbanización, utilizando un camión vacuum y una bomba de achique, ya que si las aguas se mantienen empozadas “pueden traer como consecuencia enfermedades respiratorias y digestivas que representan un mal para la convivencia del sector”.

“Tenemos un gran problema en la urbanización Monte Bello que está afectando muchas casas porque se llenan de aguas negras. Son más de cinco socavones provocados por la rotura de las tuberías de agua. Esto es un problema a futuro, porque además pueden causar el hundimiento de algún vehículo de los que transitan por la zona. Por esta razón se están tomando las medidas necesarias para que eso no ocurra”, manifestó Acosta.

Foto: cortesía

Por su parte, Yajaira González, ama de casa de 59 años y afectada por las aguas servidas en Monte Bello, detalló que los colectores ponen en riesgo por problemas respiratorios a los “muchos niños pequeños y adultos mayores” que viven en la zona.

“Reconocemos y agradecemos a la Alcaldía porque es el ente que nos ha dado una respuesta ante este problema que perjudica a toda la comunidad. Fuimos a Hidrolago a hacer la denuncia y su respuesta fue que no tienen presupuesto, dejándonos a la deriva. La hicimos al Gobierno nacional y también nos tienen en espera. Desde el pasado 16 de mayo estamos padeciendo este problema que nos tiene angustiados y no nos deja dormir”, precisó González.

Foto: Cortesía

Nota de prensa