Alcaldía de Maracaibo iluminó 3,8 kilómetros del corredor vial Los Robles

119452

101 luminarias fueron instaladas por la Dirección de Asuntos Eléctricos de la Alcaldía de Maracaibo, en el corredor vial Los Robles

Luego de cinco años a oscuras, la Alcaldía de Maracaibo entregó este miércoles 28 de junio, la rehabilitación de 3,8 kilómetros de alumbrado público, a través de la Dirección de Asuntos Eléctricos en el corredor vial Los Robles de la parroquia Cristo de Aranza, beneficiado a más de 10 sectores.

El alcalde, Rafael Ramírez Colina, precisó que además de atender la zona con iluminación, también intervendrán el corredor en materia de bacheo para “ir abordando progresivamente las necesidades de los ciudadanos”.

Corredor vial Los Robles iluminado. Foto: Cortesía

“Estamos entregando luminarias con la intención de que el paso en Los Robles sea mucho más seguro para todos los habitantes y usuarios de la zona. Vine a inspeccionar que todas estén encendidas y funcionando correctamente”, expresó la Autoridad Municipal.

Luis Labarca, director de Asuntos Eléctricos, detalló que se instalaron 101 luminarias que favorecieron a sectores como: El Progreso, Barrio Nuevo, Cerro Pelao, Pomona I, San Rafael, 23 de Enero III, La Chinita, Fundación Mendoza, Fundación Maracaibo I, Fundación Maracaibo II y Haticos II.

“Más de dos mil personas se benefician con este trabajo, el cual duró una semana. Las luminarias de tecnología LED, impulsan el desarrollo socioeconómico de la comunidad además, mejora significativamente la calidad de vida de los habitantes de la zona”, manifestó Labarca.

Por su parte, Robert Vera, chofer de 41 años y vecino del sector Haticos, resaltó que llevaban más de cinco años con “calles oscuras y peligrosas donde los niños no podían jugar debido a la inseguridad”.

“Estoy contento y agradecido con esta gestión del alcalde Rafael Ramírez porque de verdad a este sector le hacía mucha falta iluminación. Yo me la mantengo en la calle y he notado muchísimos cambios en la ciudad. Ahora con la calle tan clara me puedo sentar tranquilamente en el frente de mi casa con mi esposa y mis hijos”, relató Vera.

Alcalde Rafael Ramírez Colina recorre el corredor vial Los Robles en Maracaibo. Foto: Cortesía

Nota de Prensa