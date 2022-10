«Al menos 200 familias afectadas tras las lluvias»: alcalde Rafael Ramírez Colina

1923345

La mañana de este lunes 10 de octubre, en rueda de prensa el alcalde Rafael Ramírez Colina informó en su balance semanal que tras las lluvias registradas, la parroquia Idelfonso Vásquez fue la más afectada, específicamente en el sector Puerto Caballo, en la que 200 viviendas resultaron dañadas.

Ramírez explicó que la lluvia comenzó a las 12.35 y escampó a las 10.00 am.



Destacó además, que a la 1 pm estará en el lugar con su equipo para seguir atendiendo la contingencia con alimentación, agua y maquinarias.



Resaltó que a pesar de las lluvias las cañadas no se desbordaron y que el mensaje es de calma por el trabajo que se ha venido haciendo con el mantenimiento de las cañadas.



«Esperamos que no llueva, aunque el cielo no nos ayuda pero roguemos a Dios que no siga lloviendo», refirió.



Manifestó su solidaridad con la comunidad de los sectores afectados por los oleajes del municipio Baralt y familiares de las víctimas de Tejerías en el estado Aragua.

