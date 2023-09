150385

En las últimas horas ha circulado un video íntimo que tiene de protagonista a Catalina María Jaramillo, candidata a la Asamblea de Antioquia, para las próximas elecciones regionales del 29 de octubre.

Dicho material audiovisual fue difundido en redes sociales, pero en ningún instante se ve a la candidata por el Partido Verde molesta, sino todo lo contrarió mandó un mensaje a todos sus seguidores.

“Hoy su candidata a la Asamblea por el Partido Verde, número 74, se levantó muy feliz, amorosamente, con muchos orgasmos y pasó una noche con una luna llena espectacular”, se muestra en el video.

Esta es la Candidata a la @asambleadeant por el @PartidoVerdeCoL con el número 74, Catalina María Jaramillo Agudelo? Y ustedes que también se levantaron así? Esto es el colmo

Una nueva forma de hacer política Definitivamente esto es un circo pic.twitter.com/IFSgQsXLrU — 🇨🇴 Juan Carlos Delgado 🇨🇴 (@juancadelgado) September 1, 2023

Todo esto lo dijo mientras estaba en la cama, pero posteriormente movió su celular un poco a la izquierda y se logró ver a un hombre con el compartió el dormitorio y quien le empezó a dar unos besos.

Blu Radio, una cadena de radio colombiana, habló con Catalina, quien negó haber publicado el video en redes sociales, aseguró que este no tenía fin político, y que se lo mandó a sus colaboradores de confianza.

“Yo no me arrepiento de nada, pues me da risa, porque hay gente muy moralista, pero yo no estoy mostrando ninguna parte íntima, ni estoy hablando vulgar. Derechos que tenemos las mujeres y los hombres”, expresó Jaramillo.

Agencias