Una tumba se convirtió en piscina en el cementerio General del Sur de Caracas: Niños se bañan en ella

Lo impensable, un grupo de niños de manera inocente, utilizan una tumba en el Cementerio General del Sur de Caracas, como una piscina, generando opiniones encontradas en las redes sociales.

El video es difundido por el periodista Jesús Medina Ezaine a través de la plataforma X, en la que se ve a un grupo de adolescentes, niños y niñas compartiendo un momento de disfrute y recreación, lo insólito es que sin ningún tipo de seguridad, ni supervisión aparente.

Los usuarios de las redes de manera inmediata reaccionaron y catalogaron este hecho como una pérdida de valores, al no respetar el camposanto donde reposan los restos mortales de tantos seres queridos.

“Eso habla de la perdida de valores generalizada y entiendo que están disfrutando como niños que no tienen la facilidad de ir a una piscina, pero ciertas cosas se respetaban siempre…adicional el golpe que se pueden dar en ese espacio tan reducido”; “El que no sacó a sus difuntos de ese #cementerio General del Sur , que se olvide de sus restos, allí no queda tumba que no haya sido saqueada… una sociedad enferma”, son algunas de las reacciones de los cibernautas .

Niños utilizan una tumba como piscina en el cementerio general del Sur en Caracas Venezuela. pic.twitter.com/fzkBTTYfsA — Jesús Medina Ezaine (@jesusmedinae) March 1, 2024

