Una familia encontró una pitón de 12 pies deslizándose en su bañera (+Video)

El hecho ocurrió en Tailandia. Una familia encontró a una serpiente pitón de 12 pies deslizándose en la bañera de su casa.

En el video que se ha viralizado en las redes sociales se puede ver a la pitón tratando de salir de la bañera. Pero, su movilidad está limitada, ya que una puerta de vidrio bloquea su paso.

En las imágenes se ve al animal deslizándose, mirando fijamente a los gatos que estaban con las personas al otro lado de la puerta.

Antes de que pudiera causar algún daño, a la mujer que se ven en el video o a las personas que estaban presentes, la serpiente fue atrapada por dos cuidadores de animales. Sin embargo, tuvieron dificultades para atraparla.

Tras varios segundos, las personas encargadas de manipular a la serpiente lograron meterla en una bolsa de plástico.

“Esta salvaje grabación muestra el momento en que una pitón de 12 pies entró en el baño de una mujer en Tailandia. Acercándose aterradamente a dos de sus gatitos mascotas. La serpiente, que se cree que se deslizó por el baño de la mujer, la sacaron de forma segura por dos manipuladores de animales”, dice la descripción de la publicación.

Asimismo, se conoció, según los informes, a los medios de comunicación que la pitón entró al baño a través del inodoro.

Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar a través de comentarios en los que expresaron el miedo que les generó tales imágenes. “Me voy y nunca volveré”, “Oh, diablos, no. Me llevaré esos gatitos y me largaré”, “Imagina sentarte en el inodoro cuando se arrastró”.

“He oído historias sobre serpientes de baño. No ayudará, ​​solo estoy. No puedo…”, “Bueno, siempre encuentran serpientes saliendo de los inodoros. Pero mi pregunta es, en primer lugar, ¿cómo entran en las tuberías?”, “Uno de mis mayores temores”, son algunos de los comentarios.

