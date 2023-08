Un oso saluda a pasajeros de un auto que lo dejan cruzar la carretera (+Video)

141619

-Un video de un oso que saluda a los pasajeros de un auto que lo deja cruzar en la carretera se viralizó en las redes sociales. El curioso momento ocurrió en Rumania y se volvió tendencia entre los usuarios del ciberespacio.

El conductor del vehículo bajó la velocidad tras darse cuenta de que el oso estaba pasando la vía. Por lo que luego de dejarlo pasar, el animal levantó una pata. Ante esto, el alto es considerado como una forma de agradecimiento por parte del mamífero.

Cada vez más son los videos que se inmortalizan en Internet referente a la naturaleza y la convivencia entre animales y humanos.

Las imágenes del oso que saluda a los pasajeros de un auto que lo deja cruzar la carretera las grabaron a pocos metros de distancia y al momento que el animal visualizó el vehículo y cruzó sin retirar su mirada.

Por lo que una vez los turistas se fueron alejando del área boscosa, el oso volvió su mirada hacia su camino.

Usuarios en Internet destacan en los mensajes referentes al video la actitud del oso. “Más educado que muchas personas”. “Parece más actitud de esperar que le tiren algo de comida que de saludar”. “Si puede te devora. Es un gesto por imitación”. “Tenemos tanto que aprender”. “Creo que son más personas que las propias personas”. “Un contacto así con la naturaleza es simplemente perfecto”. “Los animales son todos muy hermosos”. “Que no se pierda la educación, pero yo no me bajaría a saludar”.

Es pertinente recordar que semanas atrás la noticia de otro ejemplar generó controversia en el ciberespacio, puesto que los usuarios afirmaron que el mismo parecía un humano disfrazado de oso.

El hecho ocurrió en China en un zoológico de Hangzhou. Los asistentes quedaron asombrados por el comportamiento del animal.

Finalmente, el zoológico aclaró que era real y que se trataba de una osa malaya llamada Ángela y no de un empleado disfrazado.

