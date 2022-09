Un hombre descubre el esqueleto de un dinosaurio en el patio de su casa

septiembre 1, 2022 - 7:05 pm

El hombre descubrió en 2017, mientras realizada unos trabajos de construcción en su casa en la ciudad de Pombal, Portugal, el esqueleto del dinosaurio.

Investigadores de la Universidad de Lisboa desde hace cinco años están desenterrando el esqueleto de un dinosaurio saurópodo braquiosáurido (Sauropoda). Lo que podría ser el más grande encontrado hasta la actualidad en Europa.

Según detalla la universidad, esta especie vivió durante el Jurásico superior, hace alrededor de 160 millones de años.

Ontem finalizamos mais uma campanha na jazida paleontológica de Monte Agudo, em #Pombal. Nas últimas semanas estivemos a escavar parte do esqueleto de um #saurópode de grande porte que acrescenta novos dados sobre as faunas de #dinossáurios do #Jurássico Superior de Portugal. 🦕 pic.twitter.com/R5ktEcixmW

— Elisabete Malafaia (@efmalafaia) August 11, 2022