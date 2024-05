Play’n GO amplía su presencia en Argentina: Ahora en la provincia de Córdoba

La compañía de juegos Play’n GO ha marcado un hito en su expansión en Argentina al adentrarse en su tercer mercado provincial.

En Argentina, la regulación de los casinos en línea y el mercado de iGaming se lleva a cabo provincia por provincia, lo que significa que para expandir su oferta en todo el país, los proveedores y operadores deben obtener licencias específicas de cada provincia.

La expansión de los juegos de Play’n GO

En su más reciente movimiento estratégico, Play’n GO ha asegurado su presencia en la provincia de Córdoba mediante un acuerdo con Betsson. La compañía se prepara para lanzar una selección de sus juegos clásicos más populares, entre los que se incluyen títulos como Book of Dead, Reactoonz, Fire Joker y otros.

Con este acuerdo, Play'n GO se une a otros proveedores de renombre en la oferta de juegos de Betsson en Córdoba. La provincia ya cuenta con una amplia gama de proveedores en operadores y ahora los jugadores podrán disfrutar también de los populares títulos del proveedor sueco.

Este anuncio refuerza el compromiso de Play’n GO de estar presente en todos los mercados regulados del mundo.

Michael Stefanelli, líder de ventas de Play’n GO para LatAm y el sur de Europa, expresó su entusiasmo por esta nueva asociación en Córdoba: “Nuestra primera incursión en una nueva región siempre es emocionante para nosotros, y esperamos una asociación exitosa con Betsson en Córdoba. Los jugadores de todo el mundo, y en particular de la región de LATAM, ya han demostrado su aprecio por nuestro contenido, y estamos seguros de que esta nueva región no será diferente”.

Por su parte, Maximiliano Bellio, CEO de Betsson Argentina, añadió: “Estamos encantados de dar la bienvenida a Play’n GO a la familia Betsson aquí en la región de Córdoba y esperamos muchos años de éxito juntos. Al igual que Play’n GO, Betsson está comprometido con un modelo de industria sostenible, por lo que esta asociación tiene todo el sentido para ambas partes”.

Con esta asociación estratégica, los jugadores de Betsson en Córdoba tendrán acceso al catálogo completo de juegos de Play’n GO.

Una presencia consolidada

Sin duda, la expansión de Play’n GO a Córdoba es un paso más en su creciente presencia en Argentina. A principios de este año, la compañía obtuvo su licencia para operar en la ciudad de Buenos Aires y también ha logrado una fuerte presencia en la provincia de Buenos Aires a través de asociaciones con varios operadores locales.

Sin embargo, Argentina no es el único país latinoamericano en el que Play’n GO está presente. La compañía también tiene una fuerte presencia en otros mercados regulados como Colombia y México, donde ha lanzado su oferta de juegos con éxito.

Con esta última incorporación en Córdoba, Play’n GO demuestra su compromiso con el creciente mercado latinoamericano y su estrategia de expansión global. La compañía continúa fortaleciendo sus alianzas y ofreciendo su amplio catálogo de juegos a más jugadores en todo el mundo. Asimismo, la presencia de Play’n GO en Argentina y otros países latinoamericanos también trae consigo oportunidades económicas para la región, al generar empleo y atraer inversión extranjera directa.