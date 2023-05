Pasos para editar mensajes de Whatsapp después de enviados

94021

Continúa el desarrollo del “modo multidispositivo” de WhatsApp, por ello, se estima que todas las versiones del referido servicio de mensajería instantánea como WhatsApp Web, Desktop y la app nativa para tabletas, cuenten con las mismas herramientas para que funcionen de forma independiente del teléfono inteligente. Una de la últimas opciones acaba de llegar a la aplicación móvil, se trata de la “edición de mensajes”, ¿Quieres saber cómo utilizarla? Es algo que desde Depor te explicaremos de inmediato.

Hace unas semanas, se anunciaba la incorporación de la función “Editar mensajes” en WhatsApp Desktop, aunque en ese momento no había muchos detalles sobre su uso, ¿Para qué sirve? como su propio nombre lo indica, te ayudará a modificar el contenido de un mensaje que ya enviaste, sin embargo, tendrás hasta un total de quince minutos para corregirlos.

Es necesario destacar que tras editar un mensaje también aparecerá la marca “Editado” debajo del mismo, pero, es digno mencionar que tus contactos no tendrán acceso a un historial de modificaciones, ni siquiera se detallará la hora de edición a través de la “Info. del mensaje”. Por el momento solo puedes utilizar esta herramienta en la versión Beta de WhatsApp para los usuarios de Android, no te preocupes que más adelante te diremos cómo obtenerla.

Cambiaron de número: cuando uno de tus contactos cambia de número telefónico, ya sea porque dejó de utilizar el antiguo o se fue del país, los mensajes que le envíes aparecerán junto a un check de color gris y no llegarán nunca porque no existe ninguna cuenta asociada a ese número de celular.

Te han bloqueado: de igual manera, solo te aparecerá una paloma gris cuando le quieras enviar un mensaje a alguien que te ha bloqueado, sin embargo, en caso que ambos pertenezcan a un mismo grupo de WhatsApp, sí sabrás que esa persona ha leído lo que compartiste, incluso si desactivó la función del visto.

Sin acceso a internet: si no estás conectado a una red wifi o tus datos móviles se encuentran apagados, al momento de conversar con tus contactos no se compartirán los mensajes que envíes, además, en lugar de una o dos palomas, te saldrá el ícono de un reloj cargando, esto sucede cuando no tienes conexión a internet.

WhatsApp se ha caído: el mismo caso ocurre cuando la plataforma de mensajería ha colapsado a nivel mundial, aquí nadie será capaz de compartir mensajes, la única solución es esperar a que los servidores de Meta vuelvan a funcionar con normalidad, esto puede demorar minutos y horas en algunas situaciones.

El dispositivo no tiene señal: otra razón para tener en cuenta, es que en ciertas ocasiones los dispositivos móviles no alcanzan la señal esperada o la misma es muy débil, esto dependerá netamente de tu ubicación. Las llamadas y videollamadas también se pueden ver afectadas.

Para realizar este truco no tendrás que descargar programas de terceros o extensiones que comprometan la privacidad de la información de tu cuenta, además, será imprescindible que tengas tu dispositivo móvil a la mano.

Pasos

Primero, ingresa a WhatsApp Web.

Ahora, con tu celular iOS o Android escanea el código QR que aparece en la versión para navegadores, de esta manera podrás vincular tu cuenta. Abre WhatsApp > ícono de los tres puntos (arriba a la derecha) > “Dispositivos vinculados” > “Vincular un dispositivo”.

Vuelve a presionar sobre el ícono de los tres puntos.

El siguiente paso es desplazarte hacia abajo y tocar en el apartado que dice “Idioma de la aplicación”.

Selecciona el idioma de tu preferencia, tienes más de 50 opciones.

Vuelve a WhatsApp Web y actualiza la página.

Automáticamente cambiará el idioma de la referida plataforma de mensajería.

