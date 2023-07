Elegir un videochat para comunicarte: a qué características debes prestar atención

126518

Estamos de acuerdo en que incluso hace diez años, para la mayoría, el concepto mismo de “videochat” se asociaba exclusivamente con el servicio de Skype. No es de extrañar, porque fue Skype el que en su momento fue “pionero” en este ámbito, ofreciendo a sus usuarios la oportunidad de comunicarse cómodamente y de forma gratuita a través de video. Sin embargo, hoy en día el número de alternativas de videochats es sencillamente enorme.

Ahora puedes elegir la plataforma que se adapte a tus metas y objetivos. Te invitamos a considerar estos servicios interesantes para la comunicación por video que hemos dividido en tres categorías con base en la funcionalidad y las posibilidades de aplicación. ¡Estamos seguros de que podrás encontrar algo interesante para ti sin ningún problema!

Videochats para asuntos laborales o para encuentros con amigos

Durante la pandemia de Covid-19 quedó claro que la comunicación por video es sumamente importante, porque se trata de una forma cómoda de mantener las relaciones laborales con los compañeros, así como comunicarse con amigos y familiares.

Afortunadamente, los siguientes videochats son más que suficientes para estas tareas:

Zoom: es en principio un servicio de videoconferencia, pero también es excelente para conectar con amigos y familiares. Zoom cuenta con un plan de pago, pero la gran mayoría de los usuarios no lo necesitan en absoluto. Puedes usarlo cómodamente de forma gratuita si te funciona el límite de 40 minutos por sesión.

Webex: otro servicio bastante popular para las reuniones por video y videoconferencias. También tiene un plan gratuito con la posibilidad de realizar videollamadas hasta con 100 participantes y, como en el caso anterior, el tiempo de una sesión de video también está limitado a 40 minutos.

Google Meet: un servicio de videoconferencia gratuito de Google. Aquí no hay límites de tiempo, lo que es una ventaja innegable. Además, Google Meet funciona directamente desde tu navegador, por lo que no necesitas instalar ninguna aplicación adicional.

Microsoft Teams: un auténtico combinador de trabajo en equipo que te permite chatear por video, realizar videoconferencias, compartir archivos, compartir tu pantalla y mucho más. Es especialmente relevante para quienes utilizan otros servicios de Microsoft.

Slack: un servicio de videoconferencias con un conjunto de funciones bastante amplio y un montón de integraciones con aplicaciones de tercera parte: Google Drive, Office 365 y otras. Slack ofrece un plan gratuito sin límites de tiempo para las sesiones.

Y, por supuesto, Skype tampoco debe olvidarse. Sabemos que ahora está lejos de ser tan popular como antes debido a la gran cantidad de competidores, pero aún es utilizado por millones de personas en todo el mundo, quienes están completamente satisfechos con su funcionalidad. Si eres una de ellas y no necesitas funciones adicionales, puedes seguir utilizando Skype con seguridad.

Videochats para conocer gente nueva y una comunicación interesante

Comunicarse con amigos, familiares y compañeros es genial. Pero, ¿qué pasa con los que buscan conocer gente? Para ellos, el videochat aleatorio Omegle puede ser una excelente opción. El servicio conecta a interlocutores al azar a través de video y ofrece una comunicación cómoda sobre cualquier tema. En realidad, en cierta forma es anticuado, por lo que, si quieres tener más funciones interesantes, te recomendamos que consideres alternativas a Omegle.

Azar: una digna alternativa a Omegle para quienes necesitan principalmente filtros de género y ubicación en el videochat. Además, Azar cuenta con su propia plataforma de streaming de video, si te gusta este tipo de formato de comunicación.

OmeTV: otra buena alternativa a Omegle con un filtro de género y país. De las funciones útiles, también vale la pena mencionar la presencia del traductor de mensajes integrado, gracias al cual te comunicarás más cómodamente con usuarios de otros países.

OmegleAlternative.com: una excelente alternativa española a Omegle cuya principal ventaja es un filtro de género que funciona a la perfección. Omegle Alternative sabe cómo conectar hombres únicamente con mujeres, y nunca se equivoca. Como OmeTV, tiene integrado un traductor de mensajes.

Flingster: un videochat bastante popular con énfasis en las citas “íntimas”. Puedes elegir entre una variedad de chats temáticos disponibles: “Sex Chat”, “Nude Chat”, “Cam to Cam” y muchos más. Una buena opción para los que desean tener una “comunicación adulta”.

Chat Alternative: una alternativa a Omegle que replica la funcionalidad ya mencionada de la plataforma OmeTV casi en todo. No ofrece ninguna característica única, pero si solamente estás buscando algo nuevo, puedes darle una oportunidad.

Por supuesto, esto es sólo una pequeña parte de los populares videochats aleatorios que merecen tu atención. Puedes utilizarlos o puedes buscar otras plataformas, como lo desees. El principio general de su funcionamiento es casi idéntico. Únicamente sus ajustes, interfaces y audiencia son diferentes.

Videochats integrados en servicios de mensajería

Para aquellos usuarios que prefieren los servicios de mensajería instantánea y no desean utilizar servicios de tercera parte, les podemos recomendar varias opciones excelentes.

WhatsApp: uno de los servicios de mensajería instantánea más populares del mundo, que también ofrece la posibilidad de comunicarse por videollamadas. Además, entre los servicios de mensajería WhatsApp fue de los primeros que introdujo esta función.

Viber: uno de los principales competidores de WhatsApp con casi la misma funcionalidad. Aunque tiene una audiencia un tanto inferior, las herramientas de comunicación son, en general, similares.

Telegram: un servicio de mensajería popular y funcional con la posibilidad de realizar llamadas de audio y video, así como enviar mensajes de video que el destinatario puede ver después. Una función muy útil. Facebook Messenger: el servicio de mensajería oficial de la red social Facebook. Si eres un usuario activo de esta red, entonces Messenger puede ser una buena opción para ti.

LINE: un servicio de mensajería popular principalmente en China, aunque también está ganando popularidad rápidamente en otros países. Por esto recomendamos prestarle atención.

Ten en cuenta que los servicios de mensajería no son muy adecuados para quienes quieren conocer gente, porque están enfocados en la comunicación con personas cuyos contactos ya tienes. Sin embargo, nada de impide conocer a una persona en un videochat aleatorio, y luego transferir la comunicación a cualquier servicio de mensajería conveniente.

En resumen

Hemos enumerado una pequeñísima parte de sitios y aplicaciones interesantes que permiten comunicarse con otras personas mediante videollamadas. ¡Hay muchos más! Y sin duda el número incrementará en el futuro, porque la importancia de la comunicación por video está creciendo año tras año. Además, dado el rápido desarrollo y expansión de las redes móviles de nueva generación, este proceso no hará sino intensificarse. Las citas y el videochat son una gran oportunidad para optimizar tu flujo de trabajo, mantenerte en contacto con amigos, familiares y compañeros, conocer gente nueva alrededor del mundo y, simplemente, pasar un buen rato. Pruébalos si aún no lo has hecho. ¡Definitivamente lo disfrutarás!