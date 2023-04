DeSoc es la tendencia NFT más grande del 2023: Cómo es que Crypto.Page ha ayudado a hacerlo realidad

47276

Las redes sociales descentralizadas tienen un mercado cercano a $1 billón de dólares al año y pueden convertirse en el catalizador que levantará el mercado de los NFT en el 2023. Aprende cómo aprovechar los NFT para construir redes sociales transparentes como Crypto.Page, donde son los usuarios, y no las corporaciones, los verdaderos beneficiarios.

Los usuarios de las redes sociales Web2 están pagando un alto precio

El último informe de Crypto Theses de Messari nombra a DeSoc (redes sociales descentralizadas, por su acrónimo en inglés) como una de las tendencias clave de los NFT a observar en el 2023. El CEO Ryan Selkis llama a las redes sociales «fundamentales para la disrupción, gracias a las criptomonedas» y agrega que las redes sociales impulsadas por criptomonedas cambiarán la forma en que los usuarios intercambian valor en internet.

El mercado global de las redes sociales tiene un valor de más de $220 mil millones de dólares, pero para los usuarios finales, plataformas como Facebook e Instagram son aparentemente gratuitas. Sin embargo, como lo expresó el documental de Netflix “The Social Dilemma”, si no estás pagando por el producto, entonces tú eres el producto. De hecho, los gigantes de las redes sociales de la Web2 obtienen ingresos de miles de millones de dólares gracias a los datos y el contenido que los usuarios proporcionan sin darse cuenta.

Esto crea un triple problema: 1) Los usuarios no pueden controlar lo que se hace con sus datos y contenidos. 2) Los usuarios no pueden monetizar ese contenido. 3) Su contenido puede ser usado en su contra y/o ser censurado. Este es el verdadero precio que paga por utilizar las redes sociales “gratuitas” en la Web2.

Redes sociales en Web3 vs. Web2, los expertos de Crypto.Page nos explican

Las nuevas redes sociales en Web3 – DeSoc – se verán muy diferentes:

1) Los usuarios serán dueños de su contenido y extraerán el valor total de su propiedad intelectual. Por ejemplo, las regalías de los creadores en las redes sociales será revolucionario.

2) En lugar de bases de datos centralizadas, el contenido se almacenará de forma descentralizada utilizando protocolos como Arweave e IPFS. Esta parte todavía necesita un poco de trabajo para asegurar que cualquier contenido esté siempre disponible, incluso si el creador no está conectado.

3) Los usuarios también controlarán cómo se ven sus feeds. Expertos del proyecto social descentralizado Crypto.Page, explican:

“En lugar de un algoritmo centralizado que básicamente te espía y decide qué publicaciones y anuncios mostrarte, en DeSoc puedes amplificar varios temas y estados de ánimo. Tu decides, no el algoritmo o los ejecutivos que lo han creado”.

4) Las redes sociales serán gestionadas por las DAOs de los usuarios. Y aunque DeSoc no tiene ninguna estructura de censura, los usuarios pueden votar para introducir reglas, por ejemplo, para suprimir contenido violento. Pero esas reglas y su aplicación serán transparentes y aprobadas por todos.

¿Qué papel jugarán los NFT en esto? El equipo de Crypto.Page continúa:

“En la Web3, la mayoría de las piezas de contenido se tokenizarán como NFT. Esta es la forma más fácil de mantener el control del usuario y monetizarlo. Por ejemplo, en Crypto.Page, el contenido en sí (publicaciones, imágenes, videos) serán archivos almacenados en IPFS, pero una Página.NFT especial contendrá un enlace a ese archivo. Los comentarios y los Me gusta o No me gusta, de una publicación se guardan dentro de Página.NFT”.

Fuente: Crypto.Page

Ahora imagina si todas las fotos, videos y publicaciones de los usuarios en una gran plataforma social se convertirán en NFT negociables y comenzarán a generar regalías y recompensas. Este es un nuevo nicho para la industria de los NFT y, lo que es más importante, con una utilidad más práctica que los NFT de GameFi.

La anatomía de una red DeSoc: el ejemplo de Crypto.Page

Hay bastantes aplicaciones de redes sociales Web3 en desarrollo: Lens Protocol, Diaspora, Peepeth, Steemit, SocialX, etc. Nos centraremos en Crypto.Page, ya que presenta un ecosistema completo, con una utilidad NFT avanzada, un mercado, una DAO, integraciones de identidad del mundo real, soporte multicadena, etc.

El proyecto también tiene una dApp beta en funcionamiento en Ethereum, BNB Chain, Polygon, Tron y Solana.

Wallet como tu cuenta: En lugar de registrarse con un correo electrónico (una práctica tradicional de la Web2), la dirección de tu wallet de criptomonedas, servirá como una página-cuenta o “Page.Account”. No es necesario compartir datos de identificación personal.

Page.Token: Se utiliza como medio de pago para acceder a comunidades y contenidos exclusivos, obtener recompensas por contenido de calidad, votar en la DAO y mucho más.

Page.NFT: Tiene un creador (que no cambiará) y un propietario. Los creadores también pueden transferir o vender sus Page.NFT, siempre que el destinatario acepte la transferencia. Los autores de contenido popular son recompensados con el Page.Token nativo del proyecto, así como con tokens de reputación.

Page.Identity: Es una herramienta para vincular la identidad de DeSoc con una persona o empresa real. Esto permite que marcas y personalidades populares tengan cuentas verificadas en Web3.

Page.Marketplace: Los creadores pueden vender los derechos para copiar o el uso de su contenido.

Tokens Soulbound: Promovidos por primera vez por Vitalik Buterin, los SBT son tokens que se adjuntan permanentemente a un usuario y no se pueden transferir. En Crypto.Page, los SBT representan la identidad y la reputación en línea de una persona y determinan a qué comunidades puede unirse, cuántos votos tiene, etc. Los tokens de reputación vienen en 5 tipos, y en la primera versión de Crypto.Page, los 5 no son transferibles (soulbound o ligados al alma).

Page.DAO (lanzamiento completo previsto para 2024): Los usuarios controlan la tesorería, la emisión de Page.Token, la liquidez, etc. también resuelve conflictos y disputas de autoría, así como la elección de un supermoderador.

Page.SafeDeal: Transacciones seguras garantizadas por un tercero, por ejemplo, transferencias de valiosos tokens de reputación.

El 2023 podría marcar el inicio de la tendencia DeSoc

Messari no es la única autoridad que considera las redes sociales descentralizadas como el próximo gran avance en los NFT y Web3. Crypto.com también los incluyó en su revisión anual, y Forbes los incluyó como una de las 5 principales tendencias de Web3. Es importante destacar que DeSoc es la prueba de que los NFT pueden hacer algo útil, y no solo generar recompensas P2E que se deprecian constantemente.

El contenido propiedad del usuario como mercado puede crecer a $20 mil millones de dólares para 2028, según Polaris Research, y serán proyectos como Crypto.Page, Steemit, Lens y otras nuevas empresas de Web3 los que liderarán la tendencia.