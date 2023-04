77799

Un reportaje de The Washington Post alerta sobre el peligro que puede llegar a representar la inteligencia artificial (IA) para las mujeres al ser usada en la industria pornográfica.

Según explica TWP, permitir a cualquiera crear imágenes de personas falsas que parecen increíblemente reales, brinda herramientas que están cambiando la forma de hacer y consumir porno.

Actualmente hay miles de cuentas registradas en foros y salas de chat dedicadas a la creación y el perfeccionamiento de personas sintéticas, la mayoría de las cuales se parecen a niñas y mujeres, un rápido cambio que podría poner patas arriba una industria multimillonaria y alimentar preocupaciones más profundas sobre la cosificación y la explotación de la mujer.

Un entrevistado anónimo dijo que ha usado herramientas para crear fotos fetichistas de mujeres adultas en pañales, y que los avances en la calidad de imagen han hecho que su autenticidad no importe.

Lee también: Inteligencia Artificial (IA/AI): más de lo mismo (Humberto Chacín Fuenmayor)

«No creo que a la persona promedio que ve estas cosas le importe. No espero que la persona que veo en internet sea la que dice ser. No voy a conocer a esa persona en la vida real. A fin de cuentas, si no son reales, ¿a quién le importa?»

Pero esta nueva clase de imágenes suscita muchas de las mismas preocupaciones, incluida la de que puedan utilizarse para suplantar a mujeres reales. En algunos foros, los usuarios hablan de cómo utilizar modelos de difusión y otras técnicas de IA, como el inpainting, para superponer los rostros de mujeres reales a los cuerpos de las imitaciones generadas por IA.

«Para humillar y expulsar a las mujeres de la esfera pública, ni siquiera necesitan parecerse exactamente a ellas. Se basan en el efecto de choque», afirma Sam Gregory, director ejecutivo de Witness, un grupo sin ánimo de lucro especializado en tecnología de video y DDHH.

En algunos foros dedicados al uso de la herramienta se habla incluso de cómo puede usarse para crear imágenes sexualmente explícitas de mujeres sin su consentimiento. Hay quienes también han compartido guías sobre cómo utilizar la tecnología para editar imágenes reales, incluso para quitar la ropa a mujeres que fueron fotografiadas completamente vestidas.

Con información de The Washington Post