WhatsApp realiza actualizaciones continuas a sus diferentes plataformas, esto sirve para evitar ser estafado a través de ella. La aplicación de Meta, ahora permite el ingreso a la plataforma en la versión de ordenador sin la necesidad de usar un código QR.

Anteriormente, WhatsApp Web solicitaba leer un código de respuesta rápida (QR), para ingresar a la aplicación en un computador. La plataforma pedía que el QR fuera leído a través de la cámara del dispositivo principal al que estaba asociado la cuenta, celulares que no tuvieran esta función o que no estuvieran cerca no podían ingresar.

WhatsApp Web funciona para tener la aplicación, que dejará de funcionar en varios celulares desde el primero de agosto, del teléfono en el computador. En este momento se puede conectar la cuenta hasta en tres dispositivos adicionales.

“Cada teléfono vinculado se conecta con WhatsApp de forma independiente, lo que garantiza que tus mensajes personales, contenido multimedia y llamadas estén cifrados de extremo a extremo. Además, si tu dispositivo principal está inactivo durante un período prolongado, automáticamente cerraremos tu sesión en todos los dispositivos vinculados”, dice la empresa en uno de sus comunicados.

Seis pasos a seguir:

Para ingresar a WhatsApp Web debe dirigirse a la página web.whatsapp.com.

Seleccionar la opción Vincular con el número de teléfono.

En la parte de país escoja el que le corresponda.

Digite el número de teléfono vinculado a su cuenta WhatsApp.

Le llegará una notificación a su celular confirmando el acceso.

Ingrese el código que recibió en la plataforma y podrá disfrutar de la aplicación en su ordenador.

Este procedimiento distinto de vinculación permitirá que los usuarios con un celular que no tiene cámara frontal, o que no está en buen estado, puedan ingresar a la plataforma.

Noticia al Día / Con información de Pulzo