70trades, un corredor electrónico transparente, dinámico y seguro

El trading ha revolucionado la actividad económica de numerosos inversionistas, en los últimos años, las repetidas oportunidades del mercado y la variedad de activos permite que los usuarios tengan diferentes alternativas para llevar a cabo negociaciones bursátiles.

Las inversiones online pueden ser riesgosas a causa de los cambios constantes del mercado, surgiendo la necesidad de utilizar instrumentos financieros que brinden accesibilidad, información actualizada y eficiencia.

Los elementos necesarios para una operación bursátil pueden encontrarse en un corredor electrónico de confianza, cuyas características impartan seguridad y transparencia. Es así, como al presentar a 70trades se puede considerar que es un bróker perteneciente a Securcap Securities Limited y que dicha compañía tiene una larga trayectoria en el trading, de hecho, es propietaria de otros corredores electrónicos reconocidos mundialmente.

Al indagar en el bróker 70trades se puede apreciar su transparencia, dinámica y seguridad, por el hecho de que cuenta con una plataforma PROfit que abre las puertas a mercados globales y facilita la información e instrumentos financieros adecuados para operar a través de contratos por diferencia (CFD) sobre los diferentes activos.

Operaciones bursátiles con 70trades

Para definir que es 70trades y saber cómo opera en el mercado, es necesario aclarar la dinámica de los contratos por diferencia, en donde, se realizan negociaciones en base al cambio de precios de diferentes activos en el mercado. Esto permite que se obtengan buenos o malos resultados, todo depende de sus conocimientos en el trading y si en vez de adquirir posiciones largas, usted elige operar con posiciones cortas o también conocidas como Short.

Entendiendo, que el trabajo de 70trades es operar a través de CFD sobre diferentes activos. Y si usted no está familiarizado con estos conceptos, no se preocupe, el bróker se encarga de explicar los términos más utilizados.

También, de acuerdo a sus conocimientos y experiencia, podrá posicionarse en algunas de las tres cuentas disponibles en 70trades, que se rigen por niveles, las cuales son: cuenta para principiante, avanzado y profesional.

Estas cuentas no solo permiten identificar a los usuarios que requieren mayor preparación para operar en el mercado, también, ofrece herramientas destinadas a cada nivel, agilizando considerablemente cada uno de los procesos bursátiles. De acuerdo a esta organización, definir que es que es 70trades es sencillo, porque es un bróker que contribuye a la formación de los usuarios en el trading.

70trades tiene un lema, consiste en afirmar que para la formación de nuevos profesionales, el usuario debe ganar experiencia operando en el mercado setenta veces, siendo esta la única manera de que pueda comprender en su totalidad los cambios, movimientos y estrategias en el trading.

Plataforma PROfit del bróker 70trades

Si analizamos 70trades opiniones hay que considerar el éxito de su plataforma, que no solo permite que los usuarios ingresen sin contratiempos desde una PC o a través de un teléfono inteligente, sino que al mismo tiempo abre las puertas a los mercados globales ofreciendo diversidad de activos, elementos de operación como noticias a tiempo real, ejecución rápida, gestor personal, apalancamiento, entre otros instrumentos financiero de utilidad en el trading.

La plataforma PROfit está disponible en dos presentaciones, la versión móvil para sistemas operativos como Android e iOS y la versión web que opera en navegadores como Chrome, Explorer y Firefox. PROfit web no requiere de instalaciones previas, a diferencia de PROfit móvil, en donde debe instalarse la app al dispositivo inteligente.

Desde PROfit usted puede acceder a los distintos tipos de cuentas disponibles en 70trades, recordando que cada una está diseñada para el nivel de experiencia que posea el usuario al iniciar la actividad trading en 70trades. Por lo tanto, la diferencia entre cuentas parte de la cantidad de herramientas y recursos disponibles, no en los resultados de las operaciones bursátiles.

A continuación se muestran los instrumentos financieros dispuestos en cada una de las cuentas del bróker: principiante, avanzado y profesional.

Principiantes Avanzado Profesional Gestor de cuenta personalDiferenciales fijos reducidos Asesorías E-book sobre trading Requiere un deposito inicial de 200 USD ApalancamientoAcceso diario Gestor personal Asesorías para avanzado Noticias en tiempo real Atención al cliente 24/5Requiere un deposito inicial de 1000 a 4000 USD Apalancamiento Ejecución de órdenes rápidasAtención al cliente 24/5Noticias en tiempo realGraficas de divisas Análisis técnicos Requiere un deposito inicial de 4000 USD

Con PROfit también puedes acceder a seminarios virtuales a nivel global y contar con posiciones protegidas y variedad de métodos de pago, entre los cuales encontramos Visa, MasterCard, Maestro, Neteller, Skrill, EcoPayz, Paysafecard, entre otros.

Además, 70trades ofrece diversidad de activos a través de su plataforma PROfit, entre ellos, materia prima, acciones, criptomonedas, divisas e índices. De esta forma, el bróker garantía inversiones eficientes en mercados globales, de hecho, PROfit está disponible en tres idiomas, Ingles, Árabe y español.

Términos y condiciones del bróker 70trades

Al pertenecer a Securcap Securities Limited y tener licencias en FSA de Seychrlles, toda su actividad se rige por términos y condiciones legales y seguras. Entre las condiciones más destacadas de 70trades opiniones, encontramos las posiciones protegidas o FPP.

Las FPP son otorgadas al cliente dependiendo del monto del primer depósito, por ejemplo, usted recibirá cinco posiciones protegidas si su depósito es de 200 o 499.00 USD; si su depósito es de 500 a 999.00 USD recibe ocho FPP; se le otorgan diez FPP si su capital inicial es de 1,000.00 USD hasta 1,900.00 USD. Por último, recibe un total de quince FPP si su capital inicial es de 2,000.00 USD o es un monto superior a ese.

Los términos establecen cual es el uso adecuado de las FPP y los horarios establecidos en el que se puede comercializar con trading, así como determina tarifas por exposición nocturna de activos y otros temas relacionados a las cuentas y la actividad del bróker.

Opiniones sobre el bróker 70trades ¿Es eficiente?

Si usted desea operar en la bolsa, es fundamental la elección de un corredor electrónico que se alinea a los constantes cambios del mercado, y debe considerar que no todos los bróker disponibles son adecuados para esa función. Por esta razón, al identificar que es 70trades, se especifica que es un corredor cuya meta es preparar a los usuarios para que ganen experiencia y conozcan las fluctuaciones del mercado.

Cumplido este objetivo, los usuarios tendrán conocimiento del momento y con qué activos es conveniente negociar, o en su defecto, que tipo de posiciones adquirir para reducir el riesgo de perder capital.

En cuanto a 70trades opiniones, en base a las reseñas y comentarios del corredor, 70trades es un bróker que cumple con los aspectos legales, posee buenas estrategias para las operaciones bursátiles y ofrece formación de calidad y alineada a los conocimientos que necesita cada usuario.

Por tanto, se considera que 70trades es eficiente, dinámico, seguro, accesible y transparente para mediar las negociaciones en los distintos mercados globales donde se desarrolla la actividad trading.

Aunado a ello, es indispensable mencionar la marcada iniciativa del corredor al momento de impartir conocimientos sobre trading, siendo uno de los bróker con mayor eficiencia en la enseñanza y la autogestión de profesionales del trading. A través de los e-book y las asesorías virtuales, muchos principiantes han logrado ascender al nivel más alto, ganando experiencia y destrezas importantes para las operaciones bursátiles.

Es así, como se asegura la eficiencia de 70trades, su compromiso para con sus clientes y la transparencia en cada una de sus mediaciones en los CFD sobre los diferentes activos disponibles en el mercado, de los cuales podemos destacar la materia prima, que es uno de los activos con mayor predominio en las carteras virtuales de numerosos inversionistas, especialmente de la clasificación de metales, donde se encuentra el oro, cuyo valor es estable en el mercado.

También, las criptomonedas, que es un activo de considerable importancia por la diversidad de monedas disponibles y sobre todo, el gran campo de comercio de las mismas, entre las más destacadas encontramos el Bitcoin. Por otra parte, Las acciones, sean preferentes o de capital, al igual que los índices son activos importantes, que conviene que sean estudiados ya que pueden ser de gran utilidad en los CFD.

Conclusiones sobre el bróker 70trades

Desde la plataforma PROfit en sus dos versiones, como los activos y los instrumentos financieros al servicio del cliente en las operaciones bursátiles, 70trades ha demostrado ser un bróker de calidad, que cuenta con los términos legales y con políticas y condiciones que rigen toda su actividad.

Igualmente, su capacidad de enseñanza y nivelación, proporcionan una organización y estrategia de trabajo adecuada a la formación y enriquecimiento de los conocimientos sobre trading a usuarios cuya experiencia en el mercado es muy baja o en ocasiones nula. Por cada una de estas características, 70trades es considerado un bróker ideal para principiantes y muy eficiente para aquellos que son considerados profesionales en operaciones bursátiles.

Operar a través de CFD es una actividad compleja, pero 70trades enseña a sus usuarios los elementos básicos para que las inversiones sean adecuadas y se eviten errores comunes.

Descargo de responsabilidad:

Este artículo es de naturaleza promocional y está destinado a proporcionar información general sobre los servicios de un broker online. Invertir en línea puede conllevar riesgos significativos, especialmente si no se tiene experiencia previa en este tipo de operaciones. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, se recomienda encarecidamente que se busque asesoramiento profesional y se realice una investigación exhaustiva. Recuerde que su capital está en riesgo y puede perder más de lo que originalmente invirtió. No invierta dinero que no puede permitirse perder. Las inversiones en línea no son adecuadas para todos los inversores. Por favor, comprenda completamente los riesgos antes de invertir.