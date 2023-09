154281

Una candidata demócrata a un escaño crucial en la Cámara de Representantes de Virginia realizó actos sexuales con su marido en una transmisión en directo por Internet y animó a los espectadores a pagarles con “propinas” por pedidos específicos, según los videos vistos por The Washington Post.

Susanna Gibson, enfermera y madre de dos niños pequeños que se presenta en un distrito muy competitivo de los suburbios de Richmond, retransmitió actos sexuales en Chaturbate, una plataforma que dice tomar su nombre del “acto de masturbarse mientras se chatea en línea”.

Los videos de Chaturbate se retransmiten en directo en ese sitio y a menudo se archivan en otros sitios de acceso público. Más de una docena de videos de la pareja grabados en Chaturbate se archivaron en uno de esos sitios -Recurbate- en septiembre de 2022, después de que ella entrara en la carrera. Los más recientes fueron dos videos archivados el 30 de septiembre de 2022. No está claro cuándo se produjo la transmisión en directo.

Aunque seguían apareciendo en Recurbate, esos videos ya no se podían ver desde el sábado, después de que un agente republicano alertara al Washington Post sobre ellos. Sin embargo, los videos seguían en directo en otro sitio no protegido por contraseña, que sí pudo ver el Post. Al menos otros dos sitios de acceso público mostraban fotos explícitas de los videos, según confirmó el Post.

En los videos se puede ver a Gibson, de 40 años, solicitando “propinas” por realizar actos específicos, en aparente violación de los términos y condiciones de Chaturbate, que dicen: “Solicitar o exigir actos específicos a cambio de propinas puede dar lugar a la expulsión de la plataforma de todas las partes implicadas”.

En al menos dos videos, dice a los espectadores que está “recaudando dinero para una buena causa”.

En varios videos, Gibson interrumpe los actos sexuales para escribir en una computadora. Hablando directamente a la pantalla, insta a los espectadores a dar propinas, que se pagan mediante “fichas” compradas a través del sitio. En al menos dos videos, acepta realizar ciertos actos sólo en una “sala privada”, un acuerdo que requiere que el espectador pague más.

“Necesito más fichas antes de dejarle hacer eso”, responde a la petición de realizar un determinado acto. “Una ficha, no. Más. Recaudo dinero para una buena causa”.

Casi de inmediato, mientras aparentemente llegan las propinas, ella dice “gracias” cinco veces y le dice a su marido que aceptará ese acto.

Gibson toma la iniciativa al dirigirse a los espectadores en los videos vistos por el Post, pero en un caso su marido, abogado, interviene con un “Vamos, chicos”, para hacerse eco de sus súplicas de propinas.

En una declaración escrita, Gibson calificó la exposición de los videos de “invasión ilegal de mi intimidad destinada a humillarme a mí y a mi familia”.

“No me intimidará y no me silenciará”, dijo. “Mis adversarios políticos y sus aliados republicanos han demostrado que están dispuestos a cometer un delito sexual para atacarme a mí y a mi familia porque no hay línea que no crucen para silenciar a las mujeres cuando hablan”.

Daniel P. Watkins, abogado de Gibson, dijo que la difusión de los videos constituye una violación de la ley estatal de porno venganza, que tipifica como delito menor de clase 1 la distribución “maliciosa” de imágenes de desnudos o sexuales de otra persona con “intención de coaccionar, acosar o intimidar.”

“Estamos trabajando estrechamente con las fuerzas del orden estatales y federales”, dijo Watkins.

El Post no suele identificar a las víctimas de presuntos delitos sexuales para proteger su intimidad. En este caso, Gibson originalmente transmitió en vivo estos actos sexuales en un sitio que no estaba protegido por contraseña. La pareja tenía allí más de 5.700 seguidores. Muchos de los videos seguían a disposición del público en otros sitios no restringidos a partir del sábado. Watkins dijo que Gibson no tenía conocimiento de la publicación de material de Chaturbate en otros sitios y que no la había autorizado.

Al preguntársele por qué Gibson tenía una expectativa razonable de privacidad en Chaturbate, Watkins se remitió a una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Virginia de 2021, según la cual era ilegal que un hombre grabara en secreto a su novia durante un encuentro sexual consentido, aunque no mostrara el vídeo a otras personas.

En ese caso, Ronnie Lee Johnson contra la Commonwealth de Virginia, el tribunal consideró que el consentimiento para ser visto no es lo mismo que el consentimiento para ser grabado, escribiendo que había una “marcada distinción entre una imagen que sólo existe en la memoria de alguien… [y] un archivo permanente que puede grabarse en cualquier momento”. [y] un archivo permanente que se puede compartir o volver a ver indefinidamente”.

Gibson se enfrenta al republicano David Owen, constructor de viviendas jubilado, el 7 de noviembre, cuando los 140 escaños de la Cámara de Representantes y el Senado de Virginia estarán en las urnas.

“Mi equipo y yo nos enteramos hoy de esta historia como todo el mundo”, dijo Owen en una declaración escrita el lunes por la tarde, poco después de que el Post publicara un artículo sobre Gibson. “Estoy seguro de que es un momento difícil para Susanna y su familia, y yo sigo centrado en mi campaña”.

El operativo republicano que alertó a el Post sobre los videos negó cualquier conexión con la campaña de Owen u otros grupos activos en las elecciones de Virginia este año. El agente facilitó la información bajo condición de anonimato para evitar verse envuelto en la polémica.

Corey D. Silverstein, un destacado abogado de la industria del entretenimiento para adultos, dijo que no hay nada ilegal en la transmisión de actos sexuales en línea, siempre y cuando los participantes y los espectadores sean adultos que dan su consentimiento, incluso si se les paga para realizar actos específicos. “No hay absolutamente ninguna ley que estén violando, ninguna”, dijo. “En este caso, hay dos adultos que mantienen relaciones sexuales consentidas y han decidido difundirlas a cambio de una propina. No hay absolutamente nada ilegal en ello”.

“Creo que es fantástico que se presente alguien que tiene una vida sexual abierta. De hecho, es muy refrescante”, añadió Silverstein, que reside en Michigan pero ejerce en todo el país y el mundo.

Gibson y Owen están bien financiados y cuentan con el apoyo de los líderes de sus partidos. Compiten por un escaño en el 57º distrito de la Cámara de Representantes, un territorio muy competitivo que abarca parte de los condados de Henrico y Goochland.

Es uno de los pocos comicios en cada cámara que se espera que determinen el control de la legislatura y si el gobernador Glenn Youngkin (republicano) puede promulgar una agenda política conservadora que incluye la prohibición del aborto después de 15 semanas, con algunas excepciones. El resultado del día de las elecciones también podría mejorar o empeorar las perspectivas de Youngkin como posible candidato de última hora a la nominación presidencial del Partido Republicano.

Con un Capitolio dividido durante la primera mitad de su mandato de cuatro años, Youngkin ha sido incapaz de promulgar la prohibición del aborto, la reducción del impuesto de sociedades u otras prioridades. Virginia es el único estado sureño que no ha endurecido las restricciones al aborto desde junio de 2022, cuando el Tribunal Supremo dictaminó que los estados podían tomar sus propias decisiones sobre el procedimiento.

Ambas cámaras están en juego, ya que los republicanos defienden su estrecha mayoría en la Cámara (49-46) y los demócratas intentan conservar la suya en el Senado (22-18).

Los nuevos mapas políticos del estado han provocado una oleada de jubilaciones y han creado un gran número de escaños vacantes, entre ellos el que Gibson y Owen buscan en un distrito con pocas probabilidades de victoria. Después de que Youngkin lo ganara por tres puntos en 2021, el distrito se inclinó hacia el azul por muy poco -50% a 49%- en las elecciones legislativas de mitad de mandato del año pasado, según un análisis del Proyecto de Acceso Público de Virginia, una organización no partidista.

Gibson ha recaudado 377.000 a 340.000 dólares más que Owen, pero Gibson gastó casi 300.000 dólares de su botín luchando contra un compañero demócrata en las primarias del 20 de junio. Ella derrotó a Bob Shippee por dos dígitos para la nominación, pero tenía sólo $ 77.000 en la mano en el período de recaudación de fondos que concluyó el 30 de junio. Owen, que no se enfrentó a ningún oponente en las primarias, tenía alrededor de 166.000 dólares en efectivo al final de ese período.

Los dos mayores donantes de Gibson son el grupo ecologista Clean Virginia Fund (45.000 dólares) y la organización por el derecho al aborto Emily’s List (20.000 dólares). En la página web de su campaña se enumeran sus prioridades, entre las que figuran la preservación del derecho al aborto, la prohibición de las armas de asalto, la reducción del coste de la vida y la protección del medio ambiente.

Gibson apareció junto a otros candidatos legislativos del área de Henrico el sábado por la tarde en un mitin encabezado por el senador Tim Kaine (D-Va.).

Gibson dijo que alertar a los medios de comunicación sobre los videos es política sucia – dirigida a silenciar “a las mujeres cuando hablan”.

“Están intentando silenciarme porque quieren silenciarte a ti, y no voy a permitir que eso ocurra”, dice su declaración. “Mi oponente y sus aliados saben que la gente de este distrito está de nuestro lado en los temas, por lo que se están rebajando a la peor política de alcantarilla. Hay demasiado en juego en estas elecciones y nunca dejaré de luchar por nuestra comunidad”.

En la página web de la campaña de Gibson se la ve sonriente con bata blanca de laboratorio y un estetoscopio sobre los hombros. Otras fotos la muestran interactuando con su marido y sus hijos durante una comida y un juego de mesa.

El sitio web dice que ha trabajado en el campo de la medicina durante casi 15 años en el área metropolitana de Richmond, incluyendo geriatría, atención primaria a domicilio, medicina de urgencias, medicina interna y medicina de la obesidad. También identifica Gibson como un graduado de la Universidad de Virginia y la Universidad de Columbia, un nativo de Virginia y un residente de Henrico occidental durante más de una década.

Infobae