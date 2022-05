Repartidora de comida se negó a entregar el pedido tras recibir $8 de propina (+Video)

mayo 25, 2022 - 5:08 pm

Usuarios en las redes sociales no lo podían creer, y es que, una repartidora de comida se quedó con el pedido realizado por un cliente tras darse cuenta de que este le había dejado una propina de $8.

En el video que se hizo viral de inmediato en redes sociales, se observa cuando la repartidora de comida se da la vuelta y se va, negándose así a entregar el pedido.

El cómico, pero cierto hecho, se dio lugar en Nueva York, Estados Unidos. La trabajadora exigió al cliente que considerara el monto de la propina, puesto que a su parecer era baja.

En cuestión de segundos, luego de recibir una respuesta negativa por parte del cliente, la repartidora se retiró y se llevó la comida.

Tras llegar con su comida, las cámaras de seguridad captaron la conversación entre la repartidora y el hombre.

“¿Puedo hablar contigo?”, le dijo la mujer, quien era trabajadora de DoorDash. Seguidamente vendedora le dijo no conforme con el hombre: “Creo no te has dado cuenta de dónde he venido”.

Mientras la conversación continuaba, la mujer le explica al cliente que condujo cerca de 40 minutos, a lo que el hombre aclaró que desde el sitio en el que él realizó su orden había de unos 15 o 20 minutos en auto.

Negando dicha respuesta, la repartidora le refutó: “Pienso que no te das cuenta de qué tan lejos está”. Asimismo, la mujer le explicó que la APP no permite sabe qué tan lejos está el lugar al que tiene que ir a entregar una orden.

Repartidora de comida de DoorDash se hizo viral

El video subido a la plataforma de YouTube, se hizo viral y ha sido reproducido 1,122,554 veces, generando una gran cantidad de comentarios entre los internautas.

“Como conductor de DoorDash, ¡una propina de 8 dólares es buen dinero! No puedo creer que haya devuelto la comida”; “Esta mujer nunca ha trabajado por propinas. Ocho dólares es un ‘home run’”; “Los conductores conocen el kilometraje, el pago, el pedido, la dirección de entrega… todo antes de la entrega. Si lo aceptas, con propina o no, depende de ti”; “¿No son suficientes $ 8? Eso es mucho más de lo que he recibido”, fueron algunas de las reacciones generadas.

