162284

¡Lumos máxima! El viernes 29 de septiembre los fans de Harry Potter despidieron a Michael Gambon frente al castillo de Hogwarts del parque Wizarding World, luego de darse a conocer la muerte del actor que interpretó a Albus Dumbledore en la saga del mago, el jueves 28 de septiembre a los 82 años de edad.

El actor británico-irlandés Michael Gambon también tuvo una larga carrera en cine, teatro y televisión. Recibió numerosos premios como los Bafta y los premios SAG, entre otros reconocimientos.

De forma emotiva, en las imágenes se ve cómo los Potterheads pusieron sus varitas al cielo en el parque de atracciones en Orlando. El homenaje causó impacto en las redes sociales y la acción se viralizó en internet.

Lee más noticias: ¿Qué pasó con Hulk el perro de Messi? Por esta razón no viajó con la familia a Miami

De tal modo, los internautas, a través de plataformas como Twitter, Instagram, Facebook y TikTok, expresaron su tristeza y compartieron mensajes en honor de Gambon.

“No sientas pena de los muertos, sino de los vivos, sobre todo de aquellos que viven sin amor”, “Varitas arriba por nuestro querido Dumbledore”, “Hasta siempre, Dumbledore”, “¡Varitas arriba! Murió Michael Gambon, nuestro querido Albus Dumbledore”, “Falleció nuestro eterno Albus Dumbledore”, “Varitas arriba por Michael Gambon, el actor de Dumbledore. Descansa en paz”, fueron algunos de los comentarios.

Emotivo homenaje a Michael Gambon en el parque temático de Harry Potter en Orlando.



pic.twitter.com/7MX9riluS9 — El Profeta (@EiProfeta) September 29, 2023

Elenco de Harry Potter despide a Michael Gambon

Por su parte, sus excompañeros de trabajo en la saga Daniel Radcliffe, JK Rowling, entre otros, le dejaron mensajes en diferentes publicaciones.

“Michael Gambon fue uno de los actores más brillantes y sin esfuerzo con los que he tenido el privilegio de trabajar, pero a pesar de su inmenso talento, lo que más recordaré de él es lo mucho que se divertía haciendo su trabajo. Era tonto, irreverente e hilarante. Le encantaba su trabajo, pero nunca parecía definido por él. Era increíble contando historias y chistes, y su costumbre de desdibujar los límites de la realidad y la ficción”, declaró Daniel Radcliffe, conocido por interpretar a Harry Potter, en un comunicado que envió a la revista Variety.

Asimismo, Rupert Grint, intérprete de Ron Weasley, comentó en su cuenta en Instagram:

“Qué triste oír lo de Michael. Aportaba tanta calidez y picardía a cada día en el set. Me cautivó de niño y se convirtió en mi modelo personal para encontrar la diversión y las excentricidades en la vida. Envío todo mi cariño a su familia, Rupert”.

Por otro lado, Jason Isaacs, actor que le dio vida a Lucius Malfoy, le dedicó un mensaje a Gambon.

“Ha muerto el magnífico Michael Gambon. Aprendí de Michael lo que podía ser la interpretación en El detective cantante: compleja, vulnerable y totalmente humana. La mayor emoción de participar en las películas de Potter fue que sabía mi nombre y compartía conmigo su intrépido y sucio sentido de la diversión”.

James Phelps, quien dio vida al gemelo Fred Weasley, escribió:

“Lamento mucho enterarme del fallecimiento de Michael Gambon. Él era, dentro y fuera de la cámara, una leyenda. Solo un pequeño recuerdo de Michael”.

También, Ralph Fiennes o Lord Voldemort en la saga le escribió unas palabras al que fue el director de Hogwarts en la película:

“Nos entristece enormemente la noticia del fallecimiento de Sir Michael Gambon. Aportó una alegría inconmensurable a los fans de Harry Potter de todo el mundo con su humor, amabilidad y gracia. Siempre llevaremos su recuerdo en el corazón”.

Finalmente, JK Rowling, escritora de la famosa saga de Harry Potter, publicó en redes sociales:

“Acabo de enterarme de la terrible noticia sobre Michael Gambon. La primera vez que le vi fue en King Lear, en 1982, y si me hubieran dicho entonces que ese brillante actor aparecería en cualquier cosa que yo hubiera escrito, habría pensado que estaban locos. Michael era un hombre maravilloso, además de un actor excepcional, y me encantó trabajar con él, no solo en Potter, sino también en The casual vacancy. Mando mis condolencias a la familia de Michael y a todas las personas que lo amaban”.

Noticia al Día