La historia detrás de la niña en la caja de Barbie viralizada

-A través de las redes sociales se viralizó la historia de Jimena, una niña boliviana que posó en una caja de Barbie. La foto fotografía de la pequeña la compartió un usuario el sábado 22 de julio.

Como la ‘Barbie boliviana’, fue bautizada la niña Jimena luego de pedir una foto dentro de la caja de la famosa muñeca de Mattel.

La promoción de Barbie llegó a grandes y adultos. Durante los últimos meses la tendencia de la película llegó a Internet, y desde entonces se apoderó de comercios de comida, ropa, accesorios, entre otros.

La niña que vende dulces en el centro comercial le pidió a una trabajadora del sitio que le tomase una foto en la caja promocional de Barbie. Por lo que acto seguido, y luego de acceder la persona, Jimena entró y posó.

“Cerca del mediodía, como es habitual, la niña vino a la tienda y se acercó como siempre a ofrecer sus chicles, vio la caja y como toda niña se le escapó un “guau” sorprendida. Me dio mucha ternura y le dije: ¿No quieres entrar y sacarte una foto? y ella me dice: “¿puedo?” y entró a la caja y así le saqué la foto. Después se la mostré y me dijo: “¡noo! que feo y se escapó corriendo”, comentó la chica que le tomó la foto, de acuerdo al medio El Deber.

Esta niña le pidió a la vendedora de una tienda en Cochabamba, Bolivia que le tomara una foto en la caja de la muñeca. Ya la buscan para ayudarla.



Es la Barbie más bonita y no pienso discutirlo 🥹🥹 pic.twitter.com/TLeuGi65JF — 𝙇𝙤𝙡𝙖 𝙈𝙚𝙣𝙩𝙤 (@007Lola_Mento) July 22, 2023

La mujer también expresó que todo esto había ocurrido en Cochabamba, Bolivia, y la llamó “la Barbie más bonita”. Las personas además comenzaron a buscarla para regalarle todo tipo de obsequios, entre ellos un diseñador.

Galo Sanchéz, un diseñador de moda, pidió ayuda para localizar a la niña y regalarle un vestido rosa de su última colección.

Finalmente, y gracias al poder de Internet, contactaron y le entregaron el regalo, el cual estuvo acompañado de una sesión fotográfica muy ‘girly’ en la tienda donde entró a vender sus dulces.

Jimena vivió un día como una princesa Barbie y estuvo acompañada de su mamá y su hermano, quienes aseguraron estar felices por su familiar, ya que era uno de sus sueños.

