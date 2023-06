IA muestra cómo lucirían Selena, Freddie Mercury, Michael Jackson y otros famosos si no hubieran muerto (+Fotos)

104524

En redes sociales se viralizaron unas imágenes recreadas con IA que muestran cómo lucirían Selena Quitanilla, Freddie Mercury, Michael Jackson y otros famosos si no hubieran muerto.

A través de la inteligencia artificial (IA), un artista recreó a las celebridades ya fallecidas y el arte se viralizó en las redes sociales.

El fotógrafo obtuvo las imágenes en las que se ve cómo se verían en la actualidad.

Mediante un proyecto llamado ‘As If Nothing Happened’ o ‘Como si nada hubiera pasado’ impulsado por Alper Yesiltas, el fotógrafo Alper Yesiltas decidió exponer a los fans el aspecto que tendrían varios iconos de la cultura pop si no hubieran fallecido.

Leer más noticias: Así se ve el único oso panda albino conocido en el mundo (+Video)

IA recrea a famosos como si no hubieran muerto

Los resultados del proyecto se volvió tendencia en Internet y fueron posteadas en la cuenta de Instagram conocida como alperyesiltas, propiedad del fotógrafo turco.

Entre los famosos están Michael Jackson en la actualidad, con 63 años cumplidos. El “rey del pop” murió un 25 de junio de 2009, a los 50 años de edad. Esto a causa de una intoxicación aguda en su mansión de Los Ángeles.

Otro cantante que aparece en el carrusel de fotos es John Lennon. En la ilustración de alperyesiltas en IA, detalla cómo se vería el ex Beatle en el 2022 (fecha en la que se recreó su imagen) a sus 82 años. La muerte del cantante ocurrió el 8 de diciembre de 1980.

Freddy Mercuri es otra de las estrellas que aparecen en el post. A sus 76 años en el 2022, el ícono del rock británico seguiría luciendo su alegre sonrisa y su tupido bigote. El 24 de noviembre de 1991 perdió la batalla contra el Sida.

También está la princesa Diana, quien falleció en un accidente de tránsito en París el 31 de agosto de 1997. En 2022 tendría 61 años cumplidos.

Finalmente, aparecen el actor Heath Ledger, Paul Walker y Selena Quintanilla, la expositora de la música Tex-Mex.

Noticia al Día