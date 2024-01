Físicoculturista es criticado en redes por su aspecto: ¿Para qué se expone? preguntan los internautas

209237

Un físicoculturista recibió fuertes críticas por el aspecto exagerado de su cuerpo y músculos, que para la gran mayoría es producto de inyecciones de Synthol, una sustancia química que puede traer consecuencias para su salud.

La cuenta de Mr. Jarvis en Facebook difunde el video sin dar detalles de identidad del culturista, pero indicando que recibió fuertes y ofensivos comentarios por sus condiciones físicas y la deformación de su cuerpo.

En el mismo reel hace un llamado a los usuarios de redes sociales a cuidar la forma en la que se dicen las cosas, para no lastimar o herir a la persona que se encuentra detrás del video.

“Lo bueno que no es mi cuerpo es el suyo y si así se siente bien es su problema y si no quieren que uno opine, no suban este video así de simple nos ahorramos los comentarios; Pues por aspecto físico y no quieren comentarios para que publican más respeto para la redes ni nos va ni viene como este su figura; Lo importante es como se ve una persona no las opiniones de los demás porque siempre habrá quien te vea bajo su criterio no sobre lo que tú piensas de ti mismo usa el poder de tu mente para que tú te sientas bien contigo mismo los demás siempre pensará como ellos quieran verte ….se tu mismo o misma”, son algunos de los comentarios posteados en respuesta al video que ya tiene 13.2 millones de vistas.

