Esto aparece en Google si escribes The Last of Us, la nueva serie de HBO

–Google Chrome, agregó un nuevo ícono a sus funciones. Y es que al escribir la palabra The Last of Us, aparece cuando ingresas la palabra en la barra de texto. La nueva serie de HBO ha generado tanto interés por el público como por parte del navegador.

The Last of Us se estrenó el domingo 15 de enero de 2023 en las pantallas de HBO Max. La trama trata de un mundo posapocalíptico. Esto luego de una devastadora pandemia de Cordyceps, un tipo de hongo. Pedro Pascal y Bella Ramsey interpretan la ficción que fue creada por Craig Mazin y Neil Druckmann.

Al buscar The Last of Us, The Last of Us Serie o cordyceps saldrá en la parte baja y central de la pantalla un hongo rojo. Al darle clic irán apareciendo poco a poco unos dibujos que hacen referencias a unos hongos que se van expandiendo y tapando toda la imagen.

La animación ha generado polémica en las redes sociales, por lo que los usuarios han compartido diferentes fotos refiriéndose a esta función de Google. La serie tiene hasta los momentos siete episodios al aire.

Sí buscas la serie de THE LAST OF US en Google, la pantalla empieza a llenarse de hongos. La campaña que está haciendo HBO con la serie es fantástica. pic.twitter.com/6vC8iGMUp3 — ɐntonio 📼 (@levmauc) February 27, 2023

Más detalles de The Last of Us de HBO

La historia se basa en la vida de un contrabandista llamado Joel, el cual es interpretado por Pedro Pasca. Este tiene la tarea de escoltar a Ellie (Personificado por Bella Ramsey), quien es una adolescente que sufre de una rara inmunidad a la infección.

Esta serie es una adaptación del juego The Last of Us (Los últimos de nosotros) lanzado originalmente en 2013. Este se desarrolla en medio de las ruinas de lo que sería un Estados Unidos postapocalíptico. Esto 20 años después de que la población en su mayoría se convirtiera en “monstruos salvajes” debido a una infección de un hongo parásito de la especie Cordyceps.



Por su parte, Neil Druckmann, creador de la serie, contó en una entrevista con The New Yorker que, en 2014, se intentó hacer una adaptación cinematográfica que fracasó. Asimismo, añadió que eso se debió porque los ejecutivos la querían hacer más apoteósica y que el videojuego, parecido al estilo de la película de Brad Pitt World War Z (Guerra Mundial Z), según detalla la BBC.

