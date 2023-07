Este es el filtro de TikTok para verte como un pasajero del Titanic

124461

-En Internet y a través de las redes sociales, los internautas puedes unirse a diferentes tendencias. Este es el caso de un filtro de TikTok que le permite observar al usuario cómo se vería si fuese un pasajero del Titanic.

El nombre del filtro de TikTok, es: pasajero del Titanic. El mismo tiene 3.9 millones de visualizaciones. En el apartado los usuarios podrán descubrir videos relacionados con la función.

Uno de los videos con más interacción es de la usuaria zuleikaflovi que está acompañado de la siguiente frase. “Tengo que ser de primera clase con mi sombrero”. El video tiene 467 mil 400 reproducciones y siete mil 775 me gusta.

El filtro de TikTok, el que además está acompañado de My Heart Will Go On (tema que viste a la película), recrea la imagen de la persona como si fuese de la época en la que el barco se hundió.

La película de Titanic estuvo protagonizada por Jack (Leonardo DiCaprio), un humilde y joven artista, y Rose (Kate Winslet), una chica de clase acomodada.

Ambos se conocieron a bordo del Titanic, el barco más grande que jamás haya surcado los siete mares para entonces. Además, Titanic se estrenó en 1997 y la dirigió James Cameron.

La película se alzó con 11 estatuillas en los Oscar, convirtiéndola en una de las cintas románticas más icónicas de la historia del cine.

Titanic se convirtió en una de las películas más costosas de la historia del cine, con un presupuesto estimado de más de 200 millones de dólares. También, su duración de 3 horas y 14 minutos la convirtió en una de las películas más largas para ese momento.

Finalmente, la histórica película, que rompió récords, volvió a ser tendencia a causa de la muerte de los cinco tripulantes de sumergible Titán, el cual transportaba a estas personas para ver los restos de la famosa embarcación a 4.000 metros de profundidad.

