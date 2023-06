Así serían los hijos de Brad Pitt con Jennifer Aniston y otras estrellas de no haberse separado

106638

-A través de la Inteligencia Artificial (IA) un usuario en Internet recreó cómo serían los hijos de Brad Pitt con Jennifer Aniston y otras estrellas de no haberse separado.

Otras de las parejas y personalidades de la farándula que aparecen en el carrusel son: Lady Gaga y Bradley Cooper; Selena Gomez y Justin Bieber. También Taylor Swift y Harry Styles, Macaulay Culkin y Mila Kunis, Keanu Reeves y Sandra Bullock, Andrew Garfield y Emma Stone y finalmenbte Johnny Depp y Winona Ryder.

El usuario de Instagram utilizó la herramienta Midjourney para crear estas hipotéticas imágenes y causó que se viralizaran al compartirlas con sus seguidores.

Dicha tecnología reveló cómo hubieran sido los hijos de las parejas de celebridades populares que actualmente ya terminaron su relación.

Jeremy Pomeroy, es el nombre del internauta que está detrás de esta serie de imágenes. Este señaló que además de Midjourney para su elaboración, usó también Photoshop y Faceswap.

“¡Más allá de las rupturas! Celebridades ¿Qué pasa si”, se lee en la descripción de la publicación en Instagram?

Los usuarios en Internet se abocaron en dejar diferentes mensajes en la publicación en los que destacan lo real que se ven dichos retratos.

“Me encanta”, “¡Cosas increíbles! ¿Fue todo MJ o alguna aplicación y Photoshop, si no te importa que pregunte? Gracias”, “Wow, maravillosa foto de familia”, “Hermoso y doloroso a la vez. El verdadero, qué pasaría si”, son algunos de los comentarios de los internautas.

Es pertinente mencionar que, en el caso de Brad Pitt con Jennifer Aniston, ya hace 22 años que se divorciaron. Pero el hecho de saber cómo hubieran sido sus hijos da le da curiosidad a sus fanáticos y seguidores.

Esto a pesar de las especulaciones que ocurrieron sobre por qué se terminó la relación. “Y que la razón por la que me dejó mi marido, por la que rompimos y acabamos nuestro matrimonio, era porque no le daba un hijo… Absolutas mentiras. No tengo nada que esconder en este punto”, firmó la actriz en su momento.

