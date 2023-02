Así reaccionaron los internautas a TQG, la colaboración entre Karol G y Shakira

48497

-La madrugada de este viernes 24 de febrero las cantantes colombianas Karol G y Shakira estrenaron su nueva canción TQG.

El significado de la canción, TQG (la cual es la abreviatura de Te Quedó Grande), se fue publicando a través de YouTube el viernes. Además, forma parte del nuevo álbum de Karol G, llamado Mañana será bonito, que se divulgó a la misma hora. Este sería el cuarto álbum de estudio de la oriunda de Medellín.

TQG es un tema que tiene ritmos de reguetón y suave. “Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias”, canta Karol G.

“Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito / que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito”, es parte de las frases que cantan las colombianas en el tema.

Por su parte, Shakira, en medio de una escenografía fría, rodeada de témpanos de hielo y portando un vestido azul tipo metálico, añade: “verte con otra me dolió, pero yo estoy puesta pa’ lo mío / lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido”.

¿La letra es para Anuell AA y Gerad Piqué?

A pesar de que ambas artistas no vinculan la letra con sus exparejas (Anuel AA y Gerad Piqué) internautas en las redes sociales aseguran que esta va dirigida a ambos.

Asimismo, Karol G reveló a Apple Music de qué forma le pidió a Shakira que hiciera esta colaboración. Confesó que antes de llamar a su paisana detalló lo que pasaba en la vida de Shakira. “Perdón por llamarte directamente, pero creo que tengo una canción”, expresó la cantante.

En redes sociales los comentarios no tardaron en llegar, por lo que los usuarios aprovecharon para expresar a través de memes y mensajes con humor lo que percibieron de la nueva canción.

Karol G, Shakira y TQG

me encanta ver a los hombres quejándose de la nueva canción de Shakira con Karol g, no soportan pic.twitter.com/IH2Bh9D7c3 — Dalia (@filmbyprkr) February 24, 2023



Todas las canciones que va a sacar Shakira sobre Piqué pic.twitter.com/ULQ937SvGb — DocHollyday7 (@DHollyday7) February 24, 2023

Viendo lo nuevo de Shakira y Karol G llegué a Dos conclusiones

1. Shakira está más buena que un costalado de gomitas 🤤 mamasita.

2. Y Karol G tiene cara de enana y no lo pienso discutir con nadie 🤣 pic.twitter.com/lOGGyrGlCx — pompilio (@PompilioChayan) February 24, 2023

Este señor nos representa! la cara de satisfacción después de ver tremendo video y tremenda lavada a los manes y ex’s de todas las mujeres y de las reinas de Karol G y Shakira🤩🥰. pic.twitter.com/9W1w15ElFR — Vivian Ruíz (@Vivianmr25) February 24, 2023

Shakira y Karol G la van a sacar del estadio con este dueto. Ufff 🔥🔥 pic.twitter.com/K2R9VdnOpB — Alex Gómez (@ALEXFERNEY) February 24, 2023

Ame la referencia a la pelicula the Truman Show, el despertar de una vida llena de mentiras…bravo Karol G y Shakira #tqg te quiero gonorrea 😅😅😅 pic.twitter.com/PJLPMQTkVM — 11:11🧚‍♀️Make a wish! (@djend25) February 24, 2023

