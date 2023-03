Así fue el encuentro de Camilo con un fan que tiene discapacidad auditiva durante un show

55668

El martes 7 de marzo, el artista colombiano Camilo subió un post en su cuenta en Instagram en el que se ve el encuentro que tuvo con un fan que tiene discapacidad auditiva. Esto ocurrió durante un show en Montevideo, Uruguay.

“Este encuentro me tocó el alma de una manera muuuuy profunda. ¡Gracias Nacho, por mostrarme mi mundo desde otra perspectiva! ¡Gracias Uruguay 🇺🇾 los llevo conmigo!”, se lee en la descripción del post.

Luego de presentarse en Montevideo, el cantante se encontró con un fanático llamado Nacho. El artista interactuó con su público y se llevó la sorpresa al hablar con el hombre con discapacidad auditiva de nacimiento.

De acuerdo con las imágenes, Nacho no puede escuchar, pero reconoce el entono auditivo a través del lenguaje de señas. Por lo que a su lado hubo una intérprete que lo ayudó a disfrutar el concierto del esposo de Evaluna.

Lee más noticias: Niño de cinco años canta My heart will go on durante funeral de su bisabuela y se viraliza

Nacho le expresó a Camilo que, si bien no puede escucharlo, sí sabe leer sus letras, las cuales se ha aprendido. Añadió además que las metáforas en las canciones son complicadas para los sordos, pero que él se ha enfocado en aprender algunas del colombiano Camilo.

El fanático, también, le aduló la expresividad que tiene el artista con sus manos, ya que asegura que el intérprete de Vida de ricos ocupa en gran medida sus extremidades para expresarse de manera natural.

En el video se aprecia cuando Nacho tocó la garganta de Camilo para sentir sus vibraciones mientras el cantante emitía la canción Millones.

Los comentarios en la publicación no tardaron en llegar en los que exaltaban el gesto de Camilo y la gracia de Nacho.

“Cuando dijo: “Me gustaría conocer tu voz” … Morí”, “Para mí esto debería ser un tema de inclusión en los colegios: enseñar lenguaje de signos desde pequeños. ¡CAMILO PUEDES HACER EL CAMBIO! Integra la Lengua de Señas en tus shows por el mundo y habrá muchas más personas como Nacho que podrán disfrutar de la música”, son algunos de los comentarios que se leen.

Noticia al Día