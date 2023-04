82982

El Chavo del 8 sigue presente. En la actualidad, la serie mexicana de los años 70 es recordada por sus fanáticos y llevada a la inteligencia artificial (IA). En este caso recrearon a Don Ramón, uno de los protagonistas del programa de TV.

A través de Internet, un usuario compartió la imagen en calidad HD del personaje de El Chavo del 8. El mismo lo interpretó Ramón Valdés, actor que falleció en agosto de 1988.

La foto de Don Ramón la recreó el internauta en alta definición y se viralizó en las redes sociales. Ante esto, diferentes usuarios y seguidores reaccionaron, pero entre esas personas estuvo su nieto.

Leer más noticias: Hombre construyó una bicicleta con ruedas cuadradas. ¡Y funciona! (+Video)

Nieto de Don Ramón responde ante la foto con inteligencia artificial

Miguel Valdés reaccionó a la imagen creada del rostro de su abuelo, Don Ramón, recreado con inteligencia artificial. Los comentarios los ofreció en un video publicado en TikTok.

El nieto se mostró admirado con la imagen en la que se le pueden ver hasta los poros a Don Ramón, pero no estuvo de acuerdo con la mirada de la foto.

“Fotografía de mi abuelito hecha por inteligencia artificial, se ven impresionante las facciones le puedes ver absolutamente todo, hasta los poros, pero, algo que mucha gente no sabe, pues porque no convivió con él es la mirada, no tiene nada que ver con la mirada de Don Ramón, se ve como enojado y aunque mi abuelito ponía cara de enojado, jamás tenía esta mirada y eso es algo que la inteligencia artificial jamás va a lograr, recrear la esencia de la persona”, indicó.

Usuarios en redes sociales reaccionaron con asombro y le resaltaron a Miguel la admiración que sienten por Ramón Valdés.

“Tu abuelito fue la mejor parte de mi infancia”, “Tu abuelo me dio muchas risas que pude compartir con el mío que ya no lo tengo. Gracias por compartirlo con el mundo entero”, “Tardes riendo viéndolo a su gran abuelo Don Ramón. Y es increíble que, con 49 años, cada vez que lo veo siga sacando mi niña interior”, se lee en los comentarios.

Noticia al Día