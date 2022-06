Rayo impactó un bote con siete personas a bordo en la costa de Florida (+Video)

junio 28, 2022 - 1:08 pm

En video quedó grabado el momento en el que un rayo impactó un bote con siete personas a bordo a unas 100 millas (160 kilómetros) de Clearwater, una ciudad al oeste de Florida.

Los siete tripulantes, entre ellos dos hombres y cinco mujeres, se disponían a participar en un torneo de pesca cuando inesperadamente un rayo impactó sobre la embarcación.

#BREAKING USCG Air Station Clearwater rescued 7 people after their boat was hit by lighting 100 mil offshore of #TampaBay. Everyone is ok & reunited w/ family & friends thanks to them activating their EPIRB. Read more @ https://t.co/sINUsheQ9t #EPIRB #lightningstrikes #USCG pic.twitter.com/08SCd6WKoq

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) June 26, 2022