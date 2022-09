1920442

A unas semanas de la muerte de la reina Isabel II, el legado de la monarca sigue dando que hablar y se apodera de los titulares alrededor del mundo. La ocasión ha reabierto la historia de un rumor que circunda la corona británica y que involucra al rey Carlos III (73) y la reina consorte Camila (75).

Fuertes declaraciones han sido emitidas por un sujeto de 56 años que se autodenomina como el “Príncipe Simón”, quien desde hace décadas está solicitando una prueba de ADN, que ha sido rechazada en reiteradas ocasiones. Sin embargo, él se ha mantenido férreo en su postura de que es hijo del rey Carlos III y Camila Parker, la nueva reina consorte.

Un hombre australiano, llamado Simon Dorante-Day, ha asegurado desde hace varios años ser el hijo no reconocido de los nuevos reyes del Reino Unido. Sí, aunque usted no lo crea, el rey Carlos III podría tener un hijo no reconocido.

Medios internacionales comparan el parecido del hombre que asegura ser hijo de los reyes. Composición fotográfica. Music Mundial.

Según su relato, fue concebido en 1965, cuando el entonces príncipe de Gales tenía solo diecisiete años y la duquesa de Cornualles diecinueve. La pareja se casó hace daños, luego de vivir un romance clandestino mientras Carlos estaba casado con la princesa Diana y Camila con Andrew Parker-Bowles. Si bien no hicieron familia juntos, este ingeniero de Según su relato, fue concebido en 1965, cuando el entonces príncipe de Gales tenía solo diecisiete años y la duquesa de Cornualles diecinueve. La pareja se casó hace diecisiete años, luego de vivir un romance clandestino mientras Carlos estaba casado con la princesa Diana y Camila con Andrew Parker-Bowles. Si bien no hicieron familia juntos, este ingeniero de cincuenta y seis años asegura ser el hijo secreto del matrimonio.

- Advertisement -

Lee más noticias: ¿Sabes cuál es el precio de la Barbie de la reina Isabel II?

Se conoce que Dorante-Day se crió con su abuela materna, tras ser adoptado por Karen y David Day cuando tenía dieciocho meses, y de acuerdo con lo que relata él mismo, nació en abril de 1966 en Gosport, Hampshire. Curiosamente, su partida de nacimiento indica que nació en un hospital que para ese entonces no asistía partos de mujeres.

Su ansiedad por investigar sus orígenes lo ha llevado a determinar que es hijo de los nuevos monarcas, eso con ayuda de historiadores y amigos de la familia, pues sus abuelos habrían trabajado para la reina Isabel II y el príncipe Felipe.

Noticia al Día / Con información de Latfan, Music Mundial