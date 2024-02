“Piñera va a morir en un accidente de helicóptero”: Predijo usuario de X en el 2020

226519

-Las reacciones a partir de la muerte del expresidente de Chile, Sebastián Piñera no se han hecho esperar, medios internacionales reflejan incluso tweets de hace cuatro años, cuando aparentemente predijeron no sólo la muerte del exmandatario chileno, sino también el accidente en helicóptero.

El usuario @pittchero en X, quien se hace llamar “Tony Musk”, fijó el post en su cuenta, “Piñera va a morir en un accidente de helicóptero”, escribió el 27 de enero del 2020, a las 12:33 pm., donde además aseguró que agarró vuelo su predicción y que posiblemente leerá el Tarot.

Esto a razón de que lo dicho hace cuatro años, parece haberse hecho realidad la tarde de este martes, por lo que el post se viralizó rápidamante.

“Quiero aclarar que no me alegran las muertes, perdí a mi familia a muy temprana edad. Sentido pésame para la familia del ex presidente Piñera”, dijo en el hilo que se creó en X a partir de la muerte del exmandatario chileno.

Piñera va a morir en un accidente de helicóptero. — Tony Musk. (@pittchero) January 27, 2020

🇨🇱 | Un usuario de X (anteriormente Twitter) predijo hace cuatro años la muerte de Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero, con un post en 2020 que ahora se ha compartido miles de veces. pic.twitter.com/63Irv4Im4V — UHN PLUS (@UHN_Plus) February 7, 2024

