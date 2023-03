Personaje de “Soy el Elder Ávila” pide disculpa por lo repetitiva que es la publicidad en YouTube

65405

-Ávila o como es conocido en Internet “Soy Elder Ávila” publicó un video en TikTok pidiendo disculpas por la publicidad de la que es parte. “Vamos a reír un rato, quiero reírme de mí un rato. Se valen comentarios buenos, malos, ofensivos. Estoy aquí para dar la cara”.

“Yo soy el famoso Elder Ávila, aparezco 24 / 7. Me disculpo con todos ustedes Latinoamérica. Hasta en mi feed aparezco para que sepan. Yo realmente no pensé que esto iba a llegar aquí. A que tuviera que explicar este anuncio”, con esas palabras inicia la explicación de su video, Eduardo.

Para el contexto, se trata de un anuncio en Internet, el cual aparece constantemente entre cada video reproducido en YouTube. Lo que interrumpe la experiencia de los usuarios a la hora de estar escuchando una canción.

“Soy Elder Ávila, soy la hermana Palma Reyes, soy la hermana Avalos Latin y somos Los Misioneros”, es una parte de las palabras que dicen los jóvenes que son partícipes de dicho anuncio.

Su nombre es Eduardo y en Internet es “Soy el Elder Ávila”

Ante las preguntas y reacciones por parte de los internautas, Eduardo, el cual es su verdadero nombre, contó su experiencia y por lo que realizó el anuncio.

“Ese anuncio lo hice hace 10 años, estaba como misionero en Estados Unidos, no estuvo actuado. No pensé que iba a desencadenar todo esto, yo no estaba buscando ser famoso”.

Además, precisó, quiso pedir disculpas porque él también lo considera como “desesperante” la repetitiva aparición.

A pesar de ello, aclaró que es un recuerdo de una experiencia que vivió de la que está muy agradecido.

La cuenta de YouTube tiene como descripción que se trata de diferentes personas que “han cambiado sus vidas al hablar con los misioneros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días”.

Asimismo, detallan que alrededor del mundo, estos comparten un “mensaje de felicidad que se centra en el plan de Dios y la misión divina de Jesucristo”.

