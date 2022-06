Perro provocó un incendio accidentalmente mientras sus dueños no estaban, ocurrió en Misuri (+Video)

junio 16, 2022 - 3:23 pm

Un perro provocó un incendio luego de que este intentara encender la estufa de la cocina, lo que provocó una combustión por grasa, según comunicaron las autoridades locales.

El acontecimiento ocurrió el pasado viernes en Parkville, a las afueras de Kansas City, según, Chris Denney, jefe de la división del Distrito de Protección contra incendios de Southern Platte.

“Se están viendo nuevos electrodomésticos con controles táctiles que se activan con el simple toque de un dedo. La pata de un animal también puede activar este tipo de controles”, dijo Denney en una carta enviada a Fox News Digital.

Asimismo, Chris recomendó a las personas que utilicen dispositivos de seguridad incorporados si están disponibles en los electrodomésticos cuando no estén en uso y sean accesibles para niños y/o animales.

