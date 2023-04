Pa’ ahorrar, familia sacó una olla en pleno vuelo y armó la comelona con plato fuerte

73835

No es raro ven en diferentes plataformas imágenes que rápidamente se vuelven virales y que desatan todo tipo de comentarios. Aunque los escenarios regularmente son diferentes, espacios como las cabinas de los aviones son los que más llaman la atención de los internautas.

Pese a que los videos que más circulan en redes están relacionados con agarrones entre viajeros, en las últimas horas se conoció uno que despertó todo tipo de reacciones, sobre todo graciosas.

Se trata de un clip compartido en TikTok, el cual muestra una especie de ‘paseo de olla’ que montó una familia dentro de una aeronave, al parecer por no aguantar el hambre provocada durante viaje.

En las imágenes se aprecia que la familia, al parecer de 4 personas, sacaron una olla para repartir la comida. La mujer más mayor es quien sirve y reparte los platos, que contenían una pierna de pollo frito, papa y aparentemente yuca.

La situación no pasó desapercibida por los internautas, teniendo en cuenta que muchos viajeros prefieren llevar sus alimentos para no tener que comprar nada en el avión. No obstante, lo que llamó la atención fue la curiosa manera en la que lo hizo la mencionada familia.