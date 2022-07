Osito cariñoso se viralizó por hacer amistad con una mujer y enternece las redes

julio 19, 2022 - 12:34 pm

Los osos son animales muy lindos pero con un carácter bastante fuerte, pues sus actitudes frente a las personas suelen ser agresivas, por ello la humanidad siempre tiene precaución al acercarse a ellos e incluso en varios lugares prohíben el contacto directo con ellos, pero este no es el caso.

En un video que circula en redes sociales se puede ver cómo un gran oso negro se muestra muy amigable en compañía de una mujer; el clip deja ver al animal y a la chica columpiándose en un lugar natural y comparten un momento muy tierno, además el oso parece ser muy apegado a ella ya que intenta darle besos en la mejilla y abrazos con sus enormes garras, ella por su parte lo consiente y le demuestra mucho amor.

Es muy emocionante ver al oso disfrutar del balanceo del columpio, agarrándose de las cuerdas de cada lado, aunque la chica en una parte del vídeo se coloca detrás del animal para que él se recargue en sus piernas e incluso los dos se miran fijamente con mucho aprecio, además el oso le acaricia la cabeza a la mujer mientras están en medio de la naturaleza.

El vídeo ahora es viral en redes y los comentarios que más destacan son “la mirada en la cara del oso al final, no tiene precio. me hizo sonreír y reír”, aunque otras personas han manifestado que está actitud se podría deber a que el oso fue sacado de su hábitat para ser domesticado, sin embargo, no hay pruebas de esto.

Pulzo